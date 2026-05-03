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Robertson Szoboszlai Slot Liverpool GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Calificaciones del Liverpool vs. Manchester United: Andy Robertson y Alexis Mac Allister, los peores; Dominik Szoboszlai brilló, pero no bastó

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A. Robertson
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Manchester United vs Liverpool

El Liverpool perdió 3-2 ante el Manchester United el domingo pese a remontar en la segunda parte. Los Reds llegaron al descanso 2-0 abajo, pero los goles de Dominik Szoboszlai y Cody Gakpo igualaron el marcador, hasta que Kobbie Mainoo marcó el tanto de la victoria para el equipo de Michael Carrick.

El equipo de Arne Slot comenzó de forma desastrosa y en solo 14 minutos perdía 2-0. Primero, un disparo desviado de Matheus Cunha desde el borde del área se coló por la esquina inferior. Luego, Benjamin Sesko empujó el balón al fondo tras un rechace de Freddie Woodman a un disparo de Bruno Fernandes que había rebotado en el esloveno.

El Liverpool despertó a mitad de la primera parte: Gakpo lanzó un disparo ligeramente desviado, y luego Mbeumo asistió a Fernandes, quien envió su volea al lado equivocado del poste.

Todo apuntaba a una victoria local al descanso, pero a los dos minutos de la reanudación Szoboszlai robó un pase de Amad Diallo en el centro del campo y definió por la esquina inferior.

El tanto animó a los Reds, que empataron poco después: Lammens perdió la pelota en la frontal, Szoboszlai asistió a Gakpo y este batió a Onana. El Liverpool dominó entonces, y Lammens salvó a los suyos tras un libre directo de Konaté.

El United se reafirmó y, tras un cabezazo de Casemiro que atrapó Woodman, Mainoo recogió un rebote en la frontal y colocó el 3-2 con un disparo raso. Rio Ngumoha estuvo a punto de igualar, pero los visitantes no lo lograron y aún necesitan cuatro puntos en los tres partidos que quedan para asegurar la clasificación a la Liga de Campeones.

GOAL puntúa a los jugadores del Liverpool en Old Trafford...

  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Freddie Woodman (5/10):

    Un par de despejes fallidos; quizá podría haber hecho más para alejar el balón de Sesko en el segundo gol del United.

    Curtis Jones (5/10):

    Realizó un par de intervenciones defensivas importantes en la primera parte, pero por lo demás tuvo dificultades. Al igual que la mayoría de sus compañeros, mejoró tras el descanso.

    Ibrahima Konaté (5/10):

    Sufrió ante Sesko en la primera parte y se mostró más cómodo tras la salida del delantero del United al descanso.

    Virgil van Dijk (6/10):

    Sufrió un par de momentos de peligro, pero fue el más seguro de la zaga.

    Andy Robertson (3/10):

    Superado con facilidad por Mbeumo y Fernandes en la primera parte, mostró debilidad en la posesión y fue sustituido en la segunda.

    • Anuncios
  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Centro del campo

    Ryan Gravenberch (5/10):

    En la primera parte intentó llevar el balón hacia delante, pero lo perdió con frecuencia, dejando demasiado espacio a Fernandes. Tras el descanso mejoró y se impuso a Mainoo.

    Alexis Mac Allister (4/10):

    Sus pases faltaron fuerza en la primera parte y perdió el duelo físico. Mejor en la segunda, dirigió el juego, engañó a Lammens y recuperó el balón para el empate del Liverpool, aunque su mal despeje permitió a Mainoo marcar.

    Dominik Szoboszlai (9/10):

    El mejor del Liverpool en la primera parte, luego mostró garra y serenidad para recortar distancias. Asistió a Gakpo con un gran toque y sus lanzamientos a balón parado crearon peligro. De nuevo, el más destacado de los Reds.

  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Jeremie Frimpong (4/10):

    Sin impacto en la primera parte. Molestó a Shaw tras el descanso, pero no es un sustituto a largo plazo de Salah.

    Florian Wirtz (5/10):

    No se adaptó al rol de falso nueve. Mejores cuando retrocedía, aunque sufre con la presión.

    Cody Gakpo (7/10):

    Disputó un tiro al borde del área en la primera parte y luego marcó el empate de los Reds. Actuación correcta como el delantero más experimentado en medio de la oleada de lesiones.

  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Milos Kerkez (5/10):

    Cubrió bien la espalda y evitó que Mbeumo quedara solo ante la portería, aunque aún hay dudas sobre su capacidad defensiva.

    Rio Ngumoha (5/10):

    Desbordó con buenos regates, pero su fallo más grave fue no seguir a Shaw en la acción previa al gol de Mainoo apenas minutos después de saltar al campo.

    Federico Chiesa (N/A):

    Entró en los últimos cinco minutos.

    Arne Slot (4/10):

    Su equipo sufrió en la primera parte ante el United y alinear a Wirtz como falso nueve fue un error. Algunos ajustes mejoraron el juego en la segunda, pero no evitaron la undécima derrota liguera del campeón.

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