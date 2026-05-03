Calificaciones del Liverpool vs. Manchester United: Andy Robertson y Alexis Mac Allister, los peores; Dominik Szoboszlai brilló, pero no bastó

El equipo de Arne Slot comenzó de forma desastrosa y en solo 14 minutos perdía 2-0. Primero, un disparo desviado de Matheus Cunha desde el borde del área se coló por la esquina inferior. Luego, Benjamin Sesko empujó el balón al fondo tras un rechace de Freddie Woodman a un disparo de Bruno Fernandes que había rebotado en el esloveno.

El Liverpool despertó a mitad de la primera parte: Gakpo lanzó un disparo ligeramente desviado, y luego Mbeumo asistió a Fernandes, quien envió su volea al lado equivocado del poste.

Todo apuntaba a una victoria local al descanso, pero a los dos minutos de la reanudación Szoboszlai robó un pase de Amad Diallo en el centro del campo y definió por la esquina inferior.

El tanto animó a los Reds, que empataron poco después: Lammens perdió la pelota en la frontal, Szoboszlai asistió a Gakpo y este batió a Onana. El Liverpool dominó entonces, y Lammens salvó a los suyos tras un libre directo de Konaté.

El United se reafirmó y, tras un cabezazo de Casemiro que atrapó Woodman, Mainoo recogió un rebote en la frontal y colocó el 3-2 con un disparo raso. Rio Ngumoha estuvo a punto de igualar, pero los visitantes no lo lograron y aún necesitan cuatro puntos en los tres partidos que quedan para asegurar la clasificación a la Liga de Campeones.

GOAL puntúa a los jugadores del Liverpool en Old Trafford...