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Crystal Palace rayo Vallecano ratings GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

Calificaciones del Crystal Palace vs. Rayo Vallecano: ¿Te arrepientes, Thomas Tuchel? Adam Wharton, descartado por Inglaterra, brilló en la final de la Liga de Conferencias, y Oliver Glasner se despidió con un triunfo gracias al gol de Jean-Philippe Mateta

Player ratings
Conference League
Crystal Palace
FEATURES
Crystal Palace vs Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
O. Glasner
A. Wharton
J. Mateta

Adam Wharton fue la estrella del partido. Oliver Glasner dio a la afición del Crystal Palace una despedida perfecta al llevar a los londinenses a una merecida victoria 1-0 sobre el Rayo Vallecano en la final de la Conference League el miércoles. Desde el primer minuto, Wharton pareció decidido a dejar en ridículo la decisión de Thomas Tuchel de dejarlo fuera de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial de este verano en Norteamérica.

El codiciado centrocampista encadenó pases magníficos y, justo antes del descanso, envió un balón bombeado al área que Tyrick Mitchell logró desviar de cabeza desde unos cinco metros.

Al inicio del segundo tiempo, Wharton disparó desde lejos; el portero Augusto Batalla despejó el balón hacia Jean-Philippe Mateta, que lo empujó a la red con la pantorrilla.

El Palace podría haber ampliado la ventaja: Yeremy Pino lanzó una falta que golpeó ambos postes y luego sirvió a Mateta, quien falló el remate.

Aun así, el equipo de Glasner sobrevivió a un Rayo poco incisivo y, un año después de ganar la FA Cup al Manchester City, alzó su primer título europeo.

A continuación, GOAL puntúa a todos los jugadores del Palace que saltaron al campo en el Red Bull Arena...

  • FBL-EUR-C4-CRYSTAL PALACE-RAYO VALLECANOAFP

    Portero y defensa

    Dean Henderson (6/10):

    Pese a la posesión del Rayo, el portero del Palace apenas tuvo trabajo.

    Jaydee Canvot (6/10):

    Cometió un gran error en la primera parte al intentar dejar que el balón saliera del campo, pero no le costó caro y se mostró muy sólido durante el resto del partido.

    Maxence Lacroix (7/10):

    Actuación dominante del mejor defensa del Palace, que mostró por qué interesa a tantos equipos de primera línea.

    Chadi Riad (6/10):

    Tuvo suerte de que Alemao no aprovechara un mal cálculo en un centro, pero luego no falló.

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  • FBL-EUR-C4-CRYSTAL PALACE-RAYO VALLECANOAFP

    Centro del campo

    Daniel Muñoz (6/10):

    Como de costumbre, fue un gran apoyo por la banda derecha para el Palace, e incluso estuvo a punto de rematar un brillante centro de Pino.

    Adam Wharton (8/10):

    Mostró su gran variedad de pases desde el inicio y su centro a Mitchell al final del primer tiempo pedía ser rematado. No extraña que el mejor del partido participara en el primer gol: su disparo fue desviado a Mateta.

    Daichi Kamada (6/10):

    Menos brillante que Wharton, pero muy sólido con el balón y gran volumen de trabajo.

    Tyrick Mitchell (6/10):

    Trabajó mucho y dio un par de buenos pases, pero falló un remate de cabeza claro justo antes del descanso.

  • Crystal Palace FC v Rayo Vallecano de Madrid - UEFA Conference League Final 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Ismaila Sarr (6/10):

    Peligroso por su velocidad y agilidad, aunque con decisiones erróneas en momentos clave.

    Jean-Philippe Mateta (7/10):

    Rompió el empate con un remate instintivo, feo pero eficaz, y habría marcado el 2-0 de no ser por una gran parada de Batalla.

    Yeremy Pino (8/10):

    Pensó que tenía el gol tras un pase brillante de Wharton, pero Pathe Ciss lo derribó. Luego, un magnífico lanzamiento de falta golpeó ambos postes y se marchó fuera. También lideró un contraataque que Mateta desperdició.

  • Crystal Palace FC v Rayo Vallecano de Madrid - UEFA Conference League Final 2026Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Jorgen Strand Larsen (N/A):

    Sustituyó a Mateta en la delantera en los últimos 15 minutos.

    Evan Guessand (N/A):

    Sustituyó a un agotado Pino en los últimos compases.

    Oliver Glasner (8/10):

    A pesar de una primera media hora prudente, el Palace mostró mayor calidad y lo demostró en la segunda parte. Aún se desconoce su próximo destino, pero Glasner ha probado ser un táctico excepcional al lograr dos títulos con un club que nunca había ganado ninguno.