Calificaciones del Crystal Palace vs. Rayo Vallecano: ¿Te arrepientes, Thomas Tuchel? Adam Wharton, descartado por Inglaterra, brilló en la final de la Liga de Conferencias, y Oliver Glasner se despidió con un triunfo gracias al gol de Jean-Philippe Mateta

El codiciado centrocampista encadenó pases magníficos y, justo antes del descanso, envió un balón bombeado al área que Tyrick Mitchell logró desviar de cabeza desde unos cinco metros.

Al inicio del segundo tiempo, Wharton disparó desde lejos; el portero Augusto Batalla despejó el balón hacia Jean-Philippe Mateta, que lo empujó a la red con la pantorrilla.

El Palace podría haber ampliado la ventaja: Yeremy Pino lanzó una falta que golpeó ambos postes y luego sirvió a Mateta, quien falló el remate.

Aun así, el equipo de Glasner sobrevivió a un Rayo poco incisivo y, un año después de ganar la FA Cup al Manchester City, alzó su primer título europeo.

A continuación, GOAL puntúa a todos los jugadores del Palace que saltaron al campo en el Red Bull Arena...