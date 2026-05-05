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Alvarez Giuliano Simeone Atletico GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Calificaciones del Atlético de Madrid vs. Arsenal: Ademola Lookman lastra, Julián Álvarez desaparece y Giuliano Simeone desperdicia una ocasión de oro; los rojiblancos, poco acertados en el remate, se quedan cortos en la semifinal de la Liga de Campeones

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Atlético Madrid
J. Alvarez
A. Lookman
Liga de Campeones
FEATURES
Arsenal vs Atlético Madrid

El Atlético de Madrid cayó 1-0 ante el Arsenal el martes y se quedó fuera de la final de la Liga de Campeones con un global de 2-1 en semifinales. El equipo de Diego Simeone solo remató dos veces a puerta en Londres, así que sus opciones de jugar contra el Bayern o el PSG en Budapest el 30 de mayo se esfumaron.

En la primera parte hubo pocas ocasiones. Las mejores del Atlético llegaron con un disparo fuera de Julián Álvarez y una acción de Giuliano Simeone, frenada por una gran entrada de Declan Rice. Sin embargo, el Arsenal se adelantó justo antes del descanso: Jan Oblak despejó un tiro desviado de Leandro Trossard a los pies de Bukayo Saka, que marcó.

En la segunda parte, el conjunto de Diego Simeone salió con fuerza y su hijo Giuliano aprovechó un cabezazo flojo de William Saliba, regateó a David Raya, pero no pudo rematar ante la presión de Gabriel Magalhães.

Poco después, Antoine Griezmann obligó a Raya a su primera atajada, y en la otra área Viktor Gyokeres, solo, remató por encima del larguero.

A pesar de sacar a varios delanteros, el Atlético no creó más ocasiones, mientras el Arsenal celebraba su segunda final en la historia de la competición.

GOAL puntúa a los jugadores del Atlético en el Emirates Stadium...

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Jan Oblak (5/10):

    Dominó su área y mostró seguridad con el balón, pero su débil despeje facilitó el gol de Saka.

    Marc Pubill (6/10):

    Seguro en el lateral derecho y, luego, en el centro de la defensa, manejó bien el juego físico del Arsenal.

    Robin Le Normand (5/10):

    Suficiente ante Gyokeres, aunque tardó en reaccionar al despeje de Oblak que aprovechó Saka. Fue sustituido antes del minuto 60.

    David Hancko (5/10):

    Más seguro que en la ida, aunque no evitó el pase profundo de Saliba a Gyokeres que culminó en el gol justo antes del descanso.

    Matteo Ruggeri (6/10):

    Superado en un par de ocasiones por Saka, pero al final se defendió bastante bien a pesar de su inexperiencia a este nivel.

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  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-ATLETICOAFP

    Centro del campo

    Giuliano Simeone (4/10):

    Sufrió la anticipación de Rice en la primera parte y, aunque superó a Raya al inicio de la segunda, no acertó en la definición. Permitió que Trossard se girara con facilidad hacia su derecho en la acción previa al 0-1. Fue reemplazado con más de media hora por delante.

    Marcos Llorente (5/10):

    Realizó numerosos bloqueos e intercepciones cerca de su área, aunque aportó poco en ataque pese a jugar en su posición favorita en el centro del campo.

    Koke (4/10):

    Se dedicó a frenar al Arsenal y lo logró a ratos, aunque no arriesgó lo suficiente con el balón.

    Ademola Lookman (3/10):

    No estuvo a la altura: el balón le rebotaba con frecuencia y falló varios pases. Le costó seguir a White en los contraataques antes de ser sustituido en la segunda parte.

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Ataque

    Antoine Griezmann (4/10):

    Ayudó en defensa todo el partido, pero su último pase falló con frecuencia. Fue el primero del Atlético en probar a Raya en la segunda parte, pero fue sustituido poco después. Triste manera de cerrar su carrera en la Liga de Campeones.

    Julian Álvarez (4/10):

    Presionado por Saliba, envió fuera su primer intento y no volvió a crear peligro hasta ser reemplazado en el 65’. Poco implicado.

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Alexander Sorloth (4/10):

    Ganó varios balones aéreos, pero falló en el momento decisivo cuando tuvo una oportunidad al final del partido.

    Nahuel Molina (5/10):

    Le costó entrar en el partido tras sustituir a Giuliano por la derecha.

    Johnny Cardoso (6/10):

    Intentó impulsar el juego del Atlético desde el centro del campo.

    Alex Baena (5/10):

    Realizó algunos pases precisos tras sustituir a Griezmann, pero poco más. En los últimos minutos lanzó un disparo que se fue muy por encima del larguero.

    Thiago Almada (5/10):

    Le faltó astucia para desmontar la defensa del Arsenal en los 25 minutos que estuvo sobre el terreno de juego.

    Diego Simeone (5/10):

    Como era de esperar, apostó por un sistema similar al de la segunda parte del partido de ida y fue proactivo con sus cambios, pero su equipo nunca mostró la amenaza ofensiva necesaria para poner a prueba a la defensa local.

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