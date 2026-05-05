Calificaciones del Atlético de Madrid vs. Arsenal: Ademola Lookman lastra, Julián Álvarez desaparece y Giuliano Simeone desperdicia una ocasión de oro; los rojiblancos, poco acertados en el remate, se quedan cortos en la semifinal de la Liga de Campeones

En la primera parte hubo pocas ocasiones. Las mejores del Atlético llegaron con un disparo fuera de Julián Álvarez y una acción de Giuliano Simeone, frenada por una gran entrada de Declan Rice. Sin embargo, el Arsenal se adelantó justo antes del descanso: Jan Oblak despejó un tiro desviado de Leandro Trossard a los pies de Bukayo Saka, que marcó.

En la segunda parte, el conjunto de Diego Simeone salió con fuerza y su hijo Giuliano aprovechó un cabezazo flojo de William Saliba, regateó a David Raya, pero no pudo rematar ante la presión de Gabriel Magalhães.

Poco después, Antoine Griezmann obligó a Raya a su primera atajada, y en la otra área Viktor Gyokeres, solo, remató por encima del larguero.

A pesar de sacar a varios delanteros, el Atlético no creó más ocasiones, mientras el Arsenal celebraba su segunda final en la historia de la competición.

GOAL puntúa a los jugadores del Atlético en el Emirates Stadium...