Los visitantes empezaron bien y crearon varias ocasiones en los primeros minutos: Trossard remató, detuvieron su disparo y, en el rechace, golpeó el poste. También a Riccardo Calafiori le despejaron un cabezazo en la línea.

La lesión de Ben White frenó a los Gunners; Mikel Arteta lo reemplazó por Martin Zubimendi y trasladó a Declan Rice al lateral derecho. El ajuste no funcionó y, aunque Rice regresó al medio tras el descanso con la entrada de Cristhian Mosquera, el líder nunca recuperó su ímpetu.

Bukayo Saka disparó dos veces por encima del larguero y, en otra ocasión, el West Ham despejó un balón suelto sobre la línea; mientras que, en el otro área, Raya realizó una parada a bocajarro a Mateus Fernandes.

Cuando todo apuntaba al empate, Odegaard asistió a Trossard para el 1-0. Pero aún quedaba suspense: el gol de Wilson fue anulado porque Pablo obstaculizó al portero.

El triunfo mantiene al Arsenal cinco puntos por encima del Manchester City a falta de dos jornadas, mientras que el Leeds sigue a salvo tras la nueva derrota de los Hammers.

GOAL puntúa a los jugadores del Arsenal en el London Stadium...