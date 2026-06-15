España generó pocas ocasiones ante la selección 64 del mundo. Pedri estuvo lejos de su mejor nivel, pero eso no exime a Ferran Torres y a sus compañeros de delantera de haber desperdiciado las oportunidades. Torres falló un gol cantado en la primera parte y Mikel Oyarzabal volvió a convencer poco como delantero.

Luis de la Fuente recurrió a Lamine Yamal en los últimos 20 minutos, y aunque el joven del Barcelona mejoró el ataque, La Roja no pudo superar la sólida defensa de Cabo Verde.

A continuación, GOAL califica a todos los jugadores de España que saltaron al campo en Atalanta...