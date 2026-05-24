El Tottenham empezó con fuerza. En los primeros diez minutos, Conor Gallagher y Kevin Danso dispararon fuera tras recibir en jugadas a balón parado, y Palhinha envió un tiro por encima del larguero.

El equipo de Roberto De Zerbi dominó la primera parte y se adelantó a dos minutos del descanso: Palhinha empujó el balón tras un cabezazo al poste.

Después, las ocasiones escasearon. El Everton dominó la posesión, pero no inquietó a Antonin Kinsky hasta el descuento, cuando el portero realizó una gran parada a disparo de Tyrique George. Las noticias del London Stadium tensionaron el ambiente, aunque los Spurs aguantaron y aseguraron la permanencia.

GOAL puntúa a los jugadores del Tottenham Hotspur en el Tottenham Hotspur Stadium...