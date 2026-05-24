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Palhinha Danso Tottenham GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del Tottenham vs. Everton: ¡Los Spurs se salvan! Joao Palhinha lideró al equipo de Roberto De Zerbi hacia la permanencia, y Kevin Danso brilló en una victoria clave que evitó el descenso de la Premier League

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Tottenham
J. Palhinha
Premier League
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Tottenham vs Everton

El Tottenham se salvó al vencer 1-0 al Everton el domingo en Londres. Joao Palhinha marcó justo antes del descanso, y con ese gol los Spurs mantuvieron la categoría y enviaron al West Ham a la Championship pese a su victoria sobre el Leeds.

El Tottenham empezó con fuerza. En los primeros diez minutos, Conor Gallagher y Kevin Danso dispararon fuera tras recibir en jugadas a balón parado, y Palhinha envió un tiro por encima del larguero.

El equipo de Roberto De Zerbi dominó la primera parte y se adelantó a dos minutos del descanso: Palhinha empujó el balón tras un cabezazo al poste.

Después, las ocasiones escasearon. El Everton dominó la posesión, pero no inquietó a Antonin Kinsky hasta el descuento, cuando el portero realizó una gran parada a disparo de Tyrique George. Las noticias del London Stadium tensionaron el ambiente, aunque los Spurs aguantaron y aseguraron la permanencia.

GOAL puntúa a los jugadores del Tottenham Hotspur en el Tottenham Hotspur Stadium...

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-EVERTONAFP

    Portero y defensa

    Antonín Kinsky (6/10):

    Poco trabajo, pero solvente; evitó el gol de George en el descuento.

    Pedro Porro (6/10):

    Subió y bajó por la banda derecha y realizó algunos centros peligrosos a balón parado.

    Kevin Danso (8/10):

    Dominó el duelo con Barry, ya que mantuvo al delantero del Everton bien controlado. Creó peligro a balón parado, aunque su definición dejó mucho que desear.

    Micky van de Ven (7/10):

    Realizó un par de intervenciones clave, la más destacada de las cuales fue cortar el centro de George en los últimos minutos cuando Kinsky ya estaba batido.

    Destiny Udogie (6/10):

    Mucha confianza con sus regates y jugadas en campo propio. Sólido como lateral izquierdo.

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  • Tottenham Hotspur v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Centro del campo

    Joao Palhinha (7/10):

    Gran trabajo defensivo, aunque le faltó precisión en la posesión. Su remate raso, que cruzó la línea por poco antes del descanso, fue decisivo.

    Rodrigo Bentancur (7/10):

    Presencia tranquilizadora en el centro del campo; jugó con sencillez y usó el balón con inteligencia.

    Conor Gallagher (7/10):

    Su primer toque falló, pero trabajó sin descanso y probó desde lejos sin éxito.

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-EVERTONAFP

    Ataque

    Djed Spence (7/10):

    Jugó más adelantado de lo habitual y aprovechó su velocidad para colarse por la espalda. En la primera parte, envió un centro peligroso que casi encontró a Richarlison.

    Richarlison (7/10):

    Sin ocasiones claras, trabajó duro y aguantó bien el balón ante su exequipo.

    Mathys Tel (6/10):

    Forzó la amarilla de O'Brien de inicio y mostró peligro, aunque le faltó claridad en el último tercio antes de dejar su lugar a Sarr.

  • Tottenham Hotspur v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Pape Matar Sarr (5/10):

    Su mayor aportación fue una tarjeta amarilla por simular una falta.

    Randal Kolo Muani (5/10):

    Se quedó algo aislado tras sustituir a Richarlison en la delantera.

    James Maddison (N/A):

    Se hizo notar en los últimos 10 minutos.

    Archie Gray (N/A):

    Sustituyó a Bentancur en los últimos compases.

    Radu Dragusin (N/A):

    Salió en el último minuto para reforzar la defensa.

    Roberto De Zerbi (7/10):

    No fue una actuación perfecta, pero su equipo salió con fuerza desde el principio y consiguió el resultado que merecía.