Calificaciones de los jugadores del Tottenham contra el Crystal Palace: ¡Micky van de Ven, ¿qué estás haciendo?! Los Spurs se acercan al descenso después de que la tarjeta roja del capitán protagonizara otra actuación desastrosa

A la media hora de juego, el Palace marcó un gol. Un centro raso de Evan Guessand llegó a Ismaila Sarr, cuyo disparo rebotó en Pedro Porro, superó a Guglielmo Vicario y entró en la portería. Sin embargo, tras una larga revisión del VAR, se determinó que Sarr estaba en fuera de juego por unos milímetros y el gol fue anulado, lo que liberó al Tottenham.

A los pocos minutos de esa decisión, el Tottenham marcó. Archie Gray recuperó un balón suelto en el lado más alejado del área tras un córner y consiguió escapar de Adam Wharton y Chris Richards, antes de recortar hacia atrás para que Dominic Solanke rematara a bocajarro.

Sin embargo, la alegría duró poco. En la primera incursión del Palace en el último tercio del campo, Sarr fue agarrado por el brazo por Micky van de Ven dentro del área, lo que supuso un penalti y la expulsión del defensa holandés. El delantero senegalés transformó el lanzamiento desde los 11 metros para empatar el partido.

En el primer minuto de los ocho añadidos al final de la primera parte, el Palace se puso por delante. Mathys Tel, que jugaba como lateral izquierdo improvisado en ese momento, vio cómo Guessand interceptaba un balón dirigido a Pape Matar Sarr, pero Wharton recogió el balón y se lo pasó a Jorgen Strand Larsen, que remató por debajo de Vicario.

Aún quedaba tiempo antes del descanso para que el Palace marcara el tercero. Un pase en profundidad de Wharton desmontó la improvisada defensa del Spurs y Sarr estuvo atento para esprintar y batir a Vicario.

El Palace levantó el pie del acelerador en la segunda parte, y Solanke y Kevin Danso obligaron a Dean Henderson a realizar dos paradas, mientras un Tottenham apático intentaba remontar el partido.

Por desgracia, los Spurs no pudieron levantarse del suelo y siguen sin ganar en la Premier League desde el 28 de diciembre, cuando se impusieron en el partido de ida en Selhurst Park.

GOAL puntúa a los jugadores del Tottenham Hotspur Stadium...