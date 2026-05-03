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Vinicius Jr Real Madrid 2026Getty
Thomas Hindle

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del Real Madrid vs. Espanyol: Vinicius Jr. mantiene vivos a los blancos... ¡por ahora! Su doblete retrasa la fiesta del título de La Liga del Barcelona

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Real Madrid
Vinicius Junior
Primera División
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Espanyol vs Real Madrid

Vinicius Jr. marcó dos goles, Jude Bellingham dio una asistencia y el Real Madrid venció 2-0 al Espanyol el domingo. El equipo blanco ganó sin Kylian Mbappé, y Álvaro Arbeloa estará satisfecho, aunque sabe que este triunfo solo retrasa el título del Barcelona.

El partido comenzó equilibrado. El Espanyol, sin victorias en 2026, buscó romper su racha y generó dos ocasiones que no acabó en gol. El Madrid respondió: Vini Jr., muy activo, golpeó un balón al poste tras una jugada de Trent Alexander-Arnold. La primera parte tuvo pocas ocasiones y poco ritmo.

Tras el descanso salieron con más convicción y, a los 10 minutos, Vinicius recortó con la derecha, superó a dos defensas y marcó por el primer palo. El segundo fue aún mejor: tacón de Bellingham y el brasileño lo colocó en la escuadra.

Gonzalo García, que entró desde el banquillo, disparó fuera, mientras Vinicius rozó el gol en un par de ocasiones y Bellingham vio cómo le detenían un buen chut. Podrían haber sido cuatro o cinco, pero se conformaron con dos. La victoria alivia, aunque ahora necesitan ganar el Clásico del domingo o podrían perder el título. Un desenlace difícil de imaginar.

GOAL puntúa a los jugadores del Real Madrid en el estadio RCDE...

  • Dean Huijsen Real Madrid 2025Getty

    Portero y defensa

    Andriy Lunin (6/10):

    Realizó un par de paradas y poco más; noche tranquila para el portero suplente.

    Trent Alexander-Arnold (5/10):

    Creó un par de ocasiones y mantuvo el ritmo del juego, pero tuvo suerte de no ser expulsado por varias entradas peligrosas.

    Antonio Rüdiger (6/10):

    Un poco frenético. Calculó mal un par de cabezazos, pero se recuperó bien.

    Dean Huijsen (6/10):

    Le superaron al principio, pero luego se metió en el partido. Deberá estar a la altura la semana que viene contra el Barça.

    Ferland Mendy (s.c.):

    Solo aguantó 14 minutos antes de retirarse lesionado.

    • Anuncios
  • Jude Bellingham Real Madrid 2025-26Getty

    Centro del campo

    Federico Valverde (7/10):

    Cubrió mucho terreno y jugó en unas seis posiciones diferentes. Un esfuerzo magnífico durante los 90 minutos.

    Aurelien Tchouameni (7/10):

    Mantuvo el orden en la base del centro del campo. Acabó con más contribuciones defensivas que cualquier otro jugador sobre el terreno de juego.

    Thiago Pitarch (6/10):

    50 minutos difíciles. Superado físicamente.

    Jude Bellingham (8/10):

    Se movió con libertad: se proyectó, se replegó y generó varias ocasiones. Dio una asistencia sublime.

  • Vinicius Jr Real Madrid 2026Getty

    Ataque

    Brahim Díaz (6/10):

    Fue un mero espectador; tuvo algunos buenos momentos, pero sin gran impacto en ataque.

    Vinicius Jr (8/10):

    Marcó un brillante doblete, causó problemas toda la noche y fue sustituido a tiempo para evitar la segunda amarilla.

  • Gonzalo Garcia Real Madrid 2026Getty

    Suplentes y entrenador

    Fran García (7/10):

    Subió por la izquierda sin pausa y cumplió en defensa y ataque.

    Franco Mastantuono (5/10):

    En 40 minutos intentó hacer demasiado. Probó al portero una vez, pero en general se excedió.

    Gonzalo García (7/10):

    Asistió en el primer gol de Vini. El Madrid fue mucho mejor con él en el campo.

    Eduardo Camavinga (N/A):

    No tuvo tiempo de dejar huella.

    César Palacios (N/A):

    Entró tarde, al igual que Camavinga.

    Álvaro Arbeloa (7/10):

    Buena actuación, pero llegó tarde; casi seguro que no conseguirá el puesto.

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