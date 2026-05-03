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Vinicius Jr Real Madrid 2026Getty
Thomas Hindle

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del Real Madrid vs. Espanyol: Vinicius Jr. mantiene vivos a los blancos... ¡por ahora! Su doblete retrasa la celebración del título de La Liga del Barcelona

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Real Madrid
Vinicius Junior
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Espanyol vs Real Madrid
Espanyol
Primera División

Vinicius Jr. marcó dos goles, Jude Bellingham dio una asistencia y el Real Madrid venció 2-0 al Espanyol el domingo. El equipo blanco ganó sin Kylian Mbappé, y Álvaro Arbeloa estará satisfecho, aunque sabe que este triunfo solo retrasa el título del Barcelona.

El partido comenzó equilibrado. El Espanyol, sin victorias en 2026, buscó romper su racha y generó dos ocasiones que no acabó en gol. El Madrid respondió: Vini Jr., muy activo, golpeó un balón al poste tras una jugada de Trent Alexander-Arnold. La primera parte tuvo pocas ocasiones y poco ritmo.

Tras el descanso salieron con más convicción y, a los 10 minutos, Vinicius recortó con la derecha, superó a dos defensas y marcó por el primer palo. El segundo fue aún mejor: tacón de Bellingham y el brasileño lo colocó en la escuadra.

Gonzalo García, que entró desde el banquillo, disparó fuera, y Bellingham vio cómo le detenían un buen chut. El Madrid mereció el tercero. La victoria alivia, pero si no ganan el domingo en el Clásico podrían perder el título. Un desenlace difícil de asimilar.

GOAL puntúa a los jugadores del Real Madrid en el estadio RCDE...

  • Dean Huijsen Real Madrid 2025Getty

    Portero y defensa

    Andriy Lunin (6/10):

    Realizó un par de paradas y poco más; noche tranquila para el portero suplente.

    Trent Alexander-Arnold (5/10):

    Creó un par de ocasiones y mantuvo el ritmo, aunque tuvo suerte de no ser expulsado por varias entradas peligrosas.

    Antonio Rüdiger (6/10):

    Un poco frenético. Calculó mal un par de cabezazos, pero se recuperó bien.

    Dean Huijsen (6/10):

    Le superaron al principio, pero luego se asentó. Deberá estar a la altura la próxima semana ante el Barça.

    Ferland Mendy (s.c.):

    Solo aguantó 14 minutos antes de retirarse lesionado.

    • Anuncios
  • Jude Bellingham Real Madrid 2025-26Getty

    Centro del campo

    Federico Valverde (7/10):

    Cubrió mucho terreno y jugó en unas seis posiciones diferentes. Un esfuerzo magnífico durante los 90 minutos.

    Aurelien Tchouameni (7/10):

    Mantuvo el orden en la base del centro del campo. Acabó con más contribuciones defensivas que cualquier otro jugador sobre el terreno de juego.

    Thiago Pitarch (6/10):

    50 minutos difíciles. Superado físicamente.

    Jude Bellingham (8/10):

    Se creció en un papel libre. Se adelantó, se replegó y creó muchas ocasiones. Dio una asistencia sublime.

  • Vinicius Jr Real Madrid 2026Getty

    Ataque

    Brahim Díaz (6/10):

    Fue un mero espectador; tuvo algunos buenos momentos, pero sin gran impacto en ataque.

    Vinicius Jr (8/10):

    Marcó un brillante doblete, causó problemas durante toda la noche y fue sustituido con acierto antes de que pudiera recibir una segunda tarjeta amarilla.

  • Gonzalo Garcia Real Madrid 2026Getty

    Suplentes y entrenador

    Fran García (7/10):

    Subió por la izquierda sin pausa y cumplió en defensa y ataque.

    Franco Mastantuono (5/10):

    En 40 minutos intentó hacer demasiado. Probó al portero una vez, pero en general se excedió.

    Gonzalo García (7/10):

    Asistió en el primer gol de Vini. El Madrid fue mucho mejor con él en el campo.

    Eduardo Camavinga (N/A):

    No tuvo tiempo de dejar huella.

    César Palacios (N/A):

    Entró tarde, al igual que Camavinga.

    Álvaro Arbeloa (7/10):

    Buena actuación, pero llegó tarde; casi seguro que no conseguirá el puesto.

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