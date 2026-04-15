Calificaciones de los jugadores del Real Madrid vs. Bayern Múnich: Eduardo Camavinga, ¿qué haces? Una tarjeta roja absurda elimina las esperanzas blancas en la Champions tras una caótica derrota en la vuelta

El Madrid soñó al principio: a los 60 segundos, Neuer regaló el balón a Güler, que marcó a puerta vacía desde 30 metros. Pero el Bayern respondió: Kimmich centró raso y… Alex Pavlovic empujó a Andriy Lunin y cabeceó a la red.

Sin embargo, los blancos mostraron su clase en la Champions: Güler lanzó un libre directo que, tras rozar la mano de Neuer, se coló en la escuadra a los 30 minutos. El partido se volvió loco. El Bayern vio anularle dos penaltis claros y Kane respondió marcando dentro del área.

Kylian Mbappé igualó de nuevo el global tras un contraataque. En la segunda parte el Madrid se replegó y buscó el contragolpe; las ocasiones claras brillaron por su ausencia.

Un momento de locura rompió el equilibrio. Camavinga, ya amonestado, demoró un tiro libre y vio la segunda amarilla. El Bayern aprovechó la superioridad: Díaz recortó y marcó al segundo palo, y Olise sentenció al final. El Madrid se queda sin trofeos por su falta de disciplina.

GOAL puntúa a los jugadores del Real Madrid en el Allianz Arena...