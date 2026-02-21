Calificaciones de los jugadores del Real Madrid contra Osasuna: ¡Raúl Asencio, un desastre defensivo! El error del español en los últimos minutos le cuesta caro al equipo blanco, ya que el gol de Vinicius Junior no sirve de nada

Osasuna tuvo la primera ocasión clara de un partido por lo demás bastante plano. Thibaut Courtois despejó un remate de cabeza a bocajarro tras una jugada a balón parado bien ejecutada. Poco después, volvieron a estar cerca, cuando Ante Budimir remató de cabeza al poste con Courtois ya batido. Dadas esas oportunidades, el equipo local mereció el primer gol. Budimir aprovechó un momento de incertidumbre defensiva, superó a Courtois en un balón suelto y fue derribado cuando regateaba al portero. El VAR determinó que hubo contacto suficiente para pitar penalti, y Budimir transformó la pena máxima.

El Madrid comenzó la segunda parte con la misma lentitud, pero encontró otra marcha a la hora de juego. Vinicius se involucró más y un momento mágico de Federico Valverde cambió las cosas. El uruguayo irrumpió en el último tercio y cedió el balón a Vini, que no falló desde dentro del área.

Parecía que el gol sería el comienzo de una remontada típica del Madrid. Sin embargo, Osasuna se llevó la última palabra. Raúl García, el veterano delantero nacido en Barcelona, marcó el gol de la victoria, recortando a Raúl Asencio, esquivando a Trent Alexander-Arnold y batiendo a un Courtois indefenso.

GOAL puntúa a los jugadores del Real Madrid en El Sadar...