Thibaut Courtois - 7/10

El belga apenas se vio exigido durante largos tramos, pero se mantuvo atento cuando fue requerido, con cuatro paradas para conservar la portería a cero. Su dominio del área durante el bombardeo aéreo final del Villarreal fue esencial para un Madrid con diez hombres.

Trent Alexander-Arnold - 6/10

Mostró su habitual variedad de pases, pero fue sustituido al inicio de la segunda parte cuando cambió el planteamiento táctico. Contribuyó a la elaboración del juego, aunque le costó encontrar espacios por las bandas ante el compacto esquema del Villarreal.

Antonio Rudiger - 7/10

Fue una presencia física constante y lideró la zaga con autoridad, firmando una actuación muy sólida en la que sumó varios despejes clave para frenar la amenaza de Ayoze Perez hasta el pitido final.

Ibrahima Konate - 7/10

Formó una pareja sólida con Rudiger y fue especialmente eficaz en los duelos individuales, aportando la velocidad de recuperación necesaria para frenar los contraataques del Villarreal durante todo el partido.

Alvaro Carreras - 5/10

Tuvo dificultades para aportar la amplitud ofensiva necesaria y fue sustituido al descanso. Su colocación defensiva se vio exigida por Akhomach, lo que provocó un reajuste táctico temprano por parte de Mourinho.



