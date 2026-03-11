Goal.com
Calificaciones de los jugadores del Real Madrid contra el Manchester City: ¡Fede Valverde está increíble! El héroe del hat-trick ofrece una lección magistral de la Champions League, pero ¿qué precio tendrá el fallo de penalti de Vinicius Jr.?

Federico Valverde protagonizó una actuación memorable en la Liga de Campeones, al marcar un hat-trick en la primera parte que llevó al Real Madrid a una cómoda victoria por 3-0 en el partido de ida de los octavos de final contra el Manchester City. El internacional uruguayo fue el protagonista de una clásica actuación madridista en la fase eliminatoria, pero un penalti fallado por Vinicius Jr. en la segunda parte podría haber dejado la puerta abierta a la remontada del City.

El City fue sin duda el más peligroso de los dos equipos al principio, y explotó repetidamente el lado derecho del Madrid, pero los locales se adelantaron en el marcador contra la corriente del juego. Thibaut Courtois lanzó el balón hacia Valverde, que superó a Nico O'Reilly, regateó a Gianluigi Donnarumma y marcó el gol.

Poco después volvió a marcar; esta vez, Vinicius Jr fue el artífice, con un inteligente pase a Valverde, que el capitán del Madrid envió al segundo palo con su pierna izquierda, la menos buena. 

El tercer gol de Valverde fue el mejor de todos, ya que realizó tres toques rápidos antes de rematar de volea desde cerca y dejar a Marc Guehi en el polvo.

Casi llega el cuarto al comienzo de la segunda parte, cuando Brahim Díaz se internó por el centro sin oposición, pero Donnarumma estuvo a la altura. El portero del City volvió a lucirse diez minutos más tarde, al detener un penalti de Vinicius tras derribar al delantero madridista, aunque el disparo del brasileño fue relativamente flojo. 

A partir de ahí, el equipo de Álvaro Arbeloa tuvo que defenderse mucho. Antoine Semenyo fue una amenaza constante para el City y obligó al excelente Courtois a realizar dos buenas paradas, mientras que el belga volvió a bloquear poco después un disparo de O'Reilly con una parada instintiva. Por lo demás, el Madrid se conformó con defender y demostró su valía con la victoria por 3-0.

GOAL puntúa a los jugadores del Madrid en el Bernabéu...

  • Thibaut Courtois 2026Getty

    Portero y defensa

    Thibaut Courtois (8/10):

    Realizó un pase espectacular para asistir a Valverde en su primer gol. Además, realizó algunas paradas increíbles para rematar la faena. 

    Trent Alexander-Arnold (5/10):

    Un poco irregular. Lo pasó muy mal contra Doku al principio. Sin embargo, tuvo algunos detalles interesantes aquí y allá. Todavía está buscando su sitio.

    Antonio Rudiger (8/10):

    Le encantan sus duelos con Erling Haaland, y en este caso salió victorioso. Su despeje en la línea de gol podría resultar decisivo. 

    Dean Huijsen (6/10):

    Un poco menos sólido que su compañero en el centro de la defensa, pero ayudó contra Semenyo.

    Ferland Mendy (8/10):

    Jugó 45 minutos prácticamente impecables antes de ser sustituido en el descanso. Le falta forma física, pero tiene mucha calidad.

  • Federico Valverde Real Madrid 2026Getty

    Centro del campo

    Federico Valverde (9/10):

    Es difícil recordar una actuación más completa en la Champions League. Marcó tres goles en sus anteriores 75 partidos de la UCL y luego anotó tres en 25 minutos en este partido. También contribuyó en defensa.

    Arda Guler (7/10):

    No fue un partido muy creativo, pero su trabajo sin balón fue inmenso esa noche. Disparó fuera por poco en la segunda parte.

    Aurelien Tchouameni (8/10):

    Una de sus mejores actuaciones de la temporada. Se mantuvo en el centro, obligó al City a abrirse y pasó bien el balón. Se lesionó el pie a la hora de juego y cojeó a partir de entonces. 

    Thiago Pitarch (7/10):

    Sólido en el centro del campo. Participó en la jugada del tercer gol y se mostró tranquilo con el balón. No está al cien por cien físicamente, pero tiene mucha compostura. 

  • Vinicius Jr Real Madrid 2026Getty

    Ataque

    Brahim Díaz (8/10):

    Hizo mucho trabajo sin balón, asistió a Valverde y fue bien atajado por Donnarumma. Eficaz en una posición más adelantada.

    Vinicius Jr (7/10):

    Preparó el segundo gol con un pase incisivo. Lo hizo prácticamente todo bien hasta que falló un penalti. Ese fallo podría salir caro. 

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    Sustitutos y entrenador

    Fran García (7/10):

    Se lanzó directamente al fuego y lo hizo bien por la izquierda. 

    Eduardo Camavinga (7/10):

    Inyectó algo de vida al centro del campo del Madrid en la segunda parte. Muy valioso desde el banquillo. 

    Manuel Ángel (7/10):

    Un voto de confianza para un chico de la cantera, que jugó 15 minutos muy sólidos. 

    Franco Mastantuono (N/A):

    No tuvo tiempo para dejar huella. Ha perdido protagonismo con el nuevo entrenador. 

    Dani Carvajal (N/A):

    Piernas cansadas y algunos momentos defensivos sólidos. 

    Álvaro Arbeloa (8/10):

    No fue un partido para genios tácticos, pero sacó un buen rendimiento a su equipo. El español se mostró bastante al estilo de Carlo Ancelotti. 

