Calificaciones de los jugadores del Real Madrid contra el Getafe: ¡Los Blancos echan mucho de menos a Kylian Mbappé! Vinicius Jr. y Gonzalo García tropiezan en ausencia de la estrella lesionada, mientras que los hombres de Álvaro Arbeloa pierden terreno en la carrera por el título de La Liga

El Madrid controló gran parte de la primera mitad. Vinicius, como de costumbre, fue su principal referencia. Tuvo varias ocasiones, pero ninguna acabó en gol, ya que el veterano portero David Soria realizó dos buenas paradas. Arda Guler también tuvo una buena oportunidad tras una bonita jugada, pero Soria le negó el gol desde un ángulo cerrado.

Y el Getafe aprovechó su única ocasión clara de la primera parte. El balón le cayó a Martín Satriano en el borde del área y el uruguayo marcó de volea desde lejos, muy contra la lógica del juego, pero quizás merecido por su resistencia defensiva.

El Madrid mejoró mucho tras el descanso, pero se encontró con la feroz resistencia del Getafe. Los blancos lo intentaron durante 45 minutos. Toni Rüdiger remató de cabeza y el balón se fue fuera por poco. Franco Mastantuono obligó a Soria a realizar varias paradas. Vinicius no dejó de correr en ningún momento. Álvaro Arbeloa realizó cinco sustituciones y, al final, lamentó las ocasiones que no se convirtieron en gol. El Madrid se encuentra ahora a cuatro puntos del Barça y busca respuestas.

GOAL puntúa a los jugadores del Real Madrid en el Santiago Bernabéu...