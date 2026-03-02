Goal.com
Vinicius Huijsen Madrid Getafe
Thomas Hindle

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del Real Madrid contra el Getafe: ¡Los Blancos echan mucho de menos a Kylian Mbappé! Vinicius Jr. y Gonzalo García tropiezan en ausencia de la estrella lesionada, mientras que los hombres de Álvaro Arbeloa pierden terreno en la carrera por el título de La Liga

El Real Madrid perdió por segunda vez consecutiva y se mostró falto de ideas en el último tercio del campo en su derrota por 1-0 ante el modesto Getafe. Con Kylian Mbappé fuera de juego por una lesión de rodilla, los blancos parecían carecer de ideas. Encajaron un gol notable en la primera parte y no crearon lo suficiente en la segunda como para merecer algo más que una decepcionante derrota en casa ante un Getafe combativo.

El Madrid controló gran parte de la primera mitad. Vinicius, como de costumbre, fue su principal referencia. Tuvo varias ocasiones, pero ninguna acabó en gol, ya que el veterano portero David Soria realizó dos buenas paradas. Arda Guler también tuvo una buena oportunidad tras una bonita jugada, pero Soria le negó el gol desde un ángulo cerrado. 

Y el Getafe aprovechó su única ocasión clara de la primera parte. El balón le cayó a Martín Satriano en el borde del área y el uruguayo marcó de volea desde lejos, muy contra la lógica del juego, pero quizás merecido por su resistencia defensiva. 

El Madrid mejoró mucho tras el descanso, pero se encontró con la feroz resistencia del Getafe. Los blancos lo intentaron durante 45 minutos. Toni Rüdiger remató de cabeza y el balón se fue fuera por poco. Franco Mastantuono obligó a Soria a realizar varias paradas. Vinicius no dejó de correr en ningún momento. Álvaro Arbeloa realizó cinco sustituciones y, al final, lamentó las ocasiones que no se convirtieron en gol. El Madrid se encuentra ahora a cuatro puntos del Barça y busca respuestas. 

GOAL puntúa a los jugadores del Real Madrid en el Santiago Bernabéu...

  Trent Alexander Arnold Real Madrid 2025-26

    Portero y defensa

    Thibaut Courtois (6/10):

    Tuvo que realizar un par de paradas. No pudo hacer nada para evitar el gol.

    Trent Alexander Arnold (5/10):

    Tuvo bastantes dificultades durante todo el partido. El Getafe desbarató el ritmo del juego y su única intervención destacable fue un inteligente despeje en la línea de gol. 

    Antonio Rüdiger (5/10):

    Falló una ocasión clara en la segunda parte. Por lo demás, no tuvo mucho trabajo. 

    David Alaba (6/10):

    Ganó los balones aéreos y trató de llevar el balón hacia adelante. 

    Álvaro Carreras (5/10):

    Protegió bien a Vinicius y circuló el balón. Sin embargo, no realizó carreras individuales. 

  Federico Valverde Real Madrid

    Centro del campo

    Aurelien Tchoaumeni (7/10):

    Cubrió mucho terreno, apagó incendios y fue el mejor centrocampista del Madrid esa noche. 

    Federico Valverde (6/10):

    Muy trabajador, pero le faltó calidad. Jugó mucho el balón hacia los lados.

    Arda Guler (6/10):

    Una parada inteligente evitó un golazo. Por lo demás, tuvo un impacto limitado. 

    Thiago Pitarch (6/10):

    Un partido difícil para el joven. Se le pidió que rindiera en una batalla reñida y, en ocasiones, pareció abrumado por las circunstancias.

  Vinicius Jr Real Madrid 2025

    Ataque

    Gonzalo García (7/10):

    Mantuvo bien el balón y conectó con Vinicius. Hace todo el trabajo sucio y merece más reconocimiento. 

    Vinicius Jr (7/10):

    Un poco irregular. Corrió sin descanso hacia su marcador, pero fue rechazado varias veces en la primera parte. Su impacto fue limitado en la segunda.

  Alvaro Arbeloa Real Madrid

    Sustitutos y entrenador

    Dani Carvajal (5/10):

    Piernas frescas para un Trent en apuros. 

    Dean Huijsen (5/10):

    Falló una oportunidad tardía para ganar el partido. 

    Rodrygo (5/10):

    Lleno de energía, pero le faltó precisión. No conectó con Vinicius como era necesario. 

    Franco Mastantuono (3/10):

    Falló dos ocasiones y luego fue expulsado. 

    Brahim Díaz (N/A):

    No tuvo tiempo para dejar huella. 

    Álvaro Arbeloa (4/10):

    Una actuación lamentable. El Getafe es un rival difícil, pero el Madrid debería ganar estos partidos. El Barça ahora puede alejarse... 

