Calificaciones de los jugadores del Real Madrid contra el Celta de Vigo: ¡Federico Valverde al rescate! El uruguayo salva a un Real Madrid por debajo de su nivel tras el desastre defensivo de Trent Alexander-Arnold

El Madrid dominó desde el principio y creó numerosas ocasiones. Vinicius Jr, que jugó en una posición más central, estuvo a punto de marcar en dos ocasiones, pero su disparo se fue desviado y luego dio en el poste. Sin embargo, Aurelien Tchouameni abrió el marcador con un disparo desde la frontal del área que se coló por la escuadra tras una jugada a balón parado.

Pero el Celta respondió. El veterano delantero Borja Iglesias empató el partido, rematando a bocajarro tras una buena jugada de Williot Swedberg que dejó atrás a Trent Alexander-Arnold.

El Madrid tuvo dificultades para marcar el segundo. Tuvo la mayor parte de la posesión en la segunda parte, pero generó pocas ocasiones claras. Valverde disparó fuera. Vinicius creó peligro. Los blancos creyeron tener un penalti a 20 minutos del final, pero el VAR dictaminó que el joven César Palacios había cometido una falta sobre un defensa del Celta en la jugada previa. El Celta estuvo a punto de ganar el partido cuando el veterano Iago Asapas, que había entrado en los últimos minutos, se internó por dentro de Raúl Asencio y parecía destinado a marcar, pero su disparo se estrelló en el poste.

Sin embargo, al final, el Madrid consiguió el gol de la victoria. En el minuto 95, un disparo muy desviado de Valverde se coló por la escuadra para asegurar una victoria muy inmerecida.

GOAL puntúa a los jugadores del Real Madrid en el Estadio de Balaídos...