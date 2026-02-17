El Benfica tuvo sus oportunidades al principio y acribilló la portería del Madrid, pero Thibaut Courtois realizó una serie de paradas oportunas para mantener a raya a los locales. Las mejores ocasiones del equipo blanco llegaron gracias a una bonita jugada por la banda de Trent Alexander-Arnold, que lanzó un balón provocador que Kylian Mbappé no pudo rematar en plena carrera. El francés estuvo a punto de marcar poco antes del descanso, pero su disparo desde corta distancia se estrelló en el larguero.

Vinicius cambió el partido en la segunda parte. El brasileño protagonizó la primera jugada de calidad, regateando a su marcador antes de lanzar un magnífico disparo con efecto que se coló por la escuadra.

Pero las cosas empeoraron inmediatamente después. Vinicius indicó al árbitro que Gianluca Prestianni había hecho un comentario racista y se sentó en el banquillo, negándose a jugar. El partido se reanudó tras un retraso de 10 minutos por el protocolo contra el racismo, y la estrella madridista volvió al campo, donde siguió influyendo en el juego. El portero le negó dos ocasiones y causó constantes problemas por la izquierda. El entrenador del Benfica, José Mourinho, también fue expulsado, y el Madrid aguantó la presión final para llevarse una crucial victoria por 1-0.

GOAL puntúa a los jugadores del Real Madrid en el Estadio da Luz...