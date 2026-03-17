Después de que Fede Valverde fallara una ocasión clarísima de ampliar el hat-trick que marcó la semana pasada en el primer minuto, el City tomó la iniciativa. Sin embargo, Thibaut Courtois estuvo a la altura ante los disparos de Rayan Cherki y Rodri.

El Madrid acabó adelantándose en el marcador, pero en circunstancias polémicas. Vinicius estrelló el balón en el poste antes de que le volvieran a pasar el balón para que lo intentara de nuevo, pero Bernardo Silva desvió el balón sobre la línea de gol. En un primer momento se señaló fuera de juego, pero tras la intervención del VAR y al mostrar las repeticiones que Bernardo había bloqueado el disparo con el brazo, el capitán del City fue expulsado. Al Madrid le fue concedido un penalti, que Vinicius —que había fallado desde el punto de penalti la semana pasada— transformó.

Posteriormente, Vinicius desperdició dos grandes ocasiones para sentenciar la eliminatoria, pero el City supo reaccionar. Erling Haaland obligó a Courtois a realizar su mejor parada de la noche, mientras que Rodri disparó por encima del larguero en una ocasión clara, antes de que finalmente lograran el empate cuando un rebote de Trent Alexander-Arnold le cayó a Haaland, que remató a la red.

Ambos equipos siguieron creando ocasiones en la segunda parte, y al City le anularon dos goles por fuera de juego. En el otro extremo del campo, el Madrid pudo haber recibido un penalti tras un derribo de Kylian Mbappé en el área, mientras que a Vinicius le anularon un gol. Sin embargo, el brasileño no se dio por vencido en el tiempo de descuento y, con gran habilidad, desvió un centro de Aurelien Tchouameni para batir a Gigi Donnarumma.

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