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Mbappe Real Madrid Mallorca GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

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Calificaciones de los jugadores del Real Madrid ante el Mallorca: Kylian Mbappé, frustrado, mientras la defensa de los blancos se duerme en una derrota desastrosa antes del gran partido contra el Bayern de Múnich

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Real Madrid
K. Mbappe
Primera División
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Mallorca vs Real Madrid

El Real Madrid no fue lo suficientemente eficaz en ataque y se mostró vulnerable en defensa, lo que le llevó a sufrir una sorprendente derrota por 2-1 ante el Mallorca el sábado, un revés que supone un duro golpe para sus aspiraciones al título de La Liga. Kylian Mbappé dispuso de numerosas ocasiones, pero la defensa del Mallorca se mantuvo firme. La zaga del Madrid, por el contrario, no lo hizo, lo que marcó la diferencia en el partido y podría resultar decisivo también en la lucha por el título.

El Madrid fue el equipo más agresivo durante la mayor parte del partido, pero no logró materializarlo en el marcador. Mbappé fue una constante amenaza por la izquierda y, con Vinicius Jr. en el banquillo, asumió el papel de protagonista durante la mayor parte de la primera parte, obligando al portero a realizar varias paradas de gran calidad en los primeros compases del encuentro. 

Pero el Mallorca se mostró oportunista y aprovechó su única ocasión clara de la primera parte. Eduardo Camavinga no logró seguir a su hombre dentro del área, y una buena combinación por la banda, seguida de un centro milimétrico, le dio tiempo a Manu Morlanes, completamente solo, para controlar y rematar poco antes del descanso. 

El Madrid presionó y mereció el empate en los últimos compases, cuando Trent Alexander-Arnold lanzó un córner y Eder Militão se elevó para igualar el marcador. Los blancos buscaron posteriormente el gol de la victoria, pero fueron castigados cuando el veterano delantero Vedat Muriqi remató a puerta en el tiempo de descuento, dejándolos a cuatro puntos del líder, el Barcelona, antes del choque de los blaugranas contra el Atlético de Madrid más tarde ese mismo día.

GOAL puntúa a los jugadores del Real Madrid en Son Moix...

  • Trent Alexander Arnold Real Madrid 2025-26Getty

    Portero y defensa

    Andriy Lunin (5/10):

    La verdad es que no pudo hacer nada en ninguno de los dos goles. Por lo demás, fue un mero espectador. 

    Trent Alexander-Arnold (7/10):

    Mejoró en defensa, pero sorprendentemente le faltó calidad en ataque. Pareció haber salvado la situación con un magnífico saque de esquina que propició el empate.

    Antonio Rüdiger (6/10):

    Un poco impreciso en los pases, pero mantuvo el orden en defensa. 

    Dean Huijsen (5/10):

    Recibió una tarjeta amarilla tonta, por lo que no aguantó más de una hora. 

    Álvaro Carreras (6/10):

    Podría haber estado más atento en el segundo gol del Mallorca. Por lo demás, una actuación bastante sólida. 

    • Anuncios
  • Arda Guler Real MadridGetty

    Centro del campo

    Manuel Ángel (6/10):

    Completó todos sus pases menos tres y se dejó la piel. Una hora muy útil antes de que entraran los grandes. 

    Aurelien Tchouameni (7/10):

    Ganó sus entradas y aportó algo de control en el centro del campo. Se ha convertido en uno de los favoritos de Arbeloa. 

    Eduardo Camavinga (6/10):

    No logró marcar a su rival en el primer gol del Mallorca, una mancha significativa en una actuación por lo demás impresionante.  

    Arda Güler (7/10):

    Creó más ocasiones que nadie en los 72 minutos que estuvo sobre el terreno de juego. Sin embargo, tenerle a él y a Mbappé en la misma banda supone un enorme riesgo defensivo. 

  • FBL-ESP-LIGA-MALLORCA-REAL MADRIDAFP

    Ataque

    Brahim Díaz (5/10):

    Su mayor contribución fue atraer a su marcador hacia la derecha para que Mbappé tuviera un poco más de espacio por la izquierda. 

    Kylian Mbappé (7/10):

    Corrió por la banda, se enfrentó a los defensas y acribilló la portería. Se quedará perplejo por no haber marcado dos o tres goles. 

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    Suplentes y entrenador

    Jude Bellingham (6/10):

    Una actuación bastante sólida en el centro del campo. No ha sido su mejor partido, pero ha sido valioso de todos modos.

    Vinicius Jr (5/10):

    Apenas tocó el balón en 30 minutos poco efectivos. 

    Eder Militão (6/10):

    Marcó un gol magnífico para empatar el partido. 

    Thiago Pitarch (N/A):

    No tuvo tiempo de dejar huella. 

    Franco Mastantuono (N/A):

    No tuvo tiempo de dejar huella. 

    Álvaro Arbeloa (4/10):

    ¿Es este el día en que terminó la lucha por el título? Arbeloa se reservó fuerzas de cara al gran partido de la Liga de Campeones, y acabó pagándolo caro. El Madrid no fue lo suficientemente letal y recibió su merecido. Un partido difícil para el español. 

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