El Madrid dominó gran parte de la primera parte. Álvaro Arbeloa realizó cambios en la defensa, pero mantuvo a sus hombres clave en ataque, y estos crearon numerosas ocasiones. Vinicius Junior estuvo a punto de marcar en varias ocasiones, pero Paulo Gazzaniga lo impidió. Mbappé, por su parte, estuvo irregular y falló ante la portería. El Girona tuvo sus oportunidades al contraataque, pero un par de buenas paradas del portero suplente Andriy Lunin mantuvieron a raya al rival.

Un error de Gazzaniga permitió a Valverde abrir el marcador poco después del descanso. El Girona reaccionó y, a la hora de juego, Lemar igualó con un disparo desde el borde del área ante el que Lunin nada pudo hacer.

Los blancos reaccionaron con cambios, pero el Girona mantuvo el empate. Mbappé tuvo la última, pero disparó al portero en una noche decepcionante. Ahora necesitan un milagro para alcanzar al Barcelona.

GOAL puntúa a los jugadores del Real Madrid en el Bernabéu...