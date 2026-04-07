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Mbappe Vinicius Carreras Real Madrid GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del Real Madrid ante el Bayern de Múnich: Vinicius Jr. decepciona y Álvaro Carreras vive una pesadilla, mientras que las controvertidas decisiones de Álvaro Arbeloa no dan resultado en la derrota de la Liga de Campeones

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Real Madrid
K. Mbappe
Vinicius Junior
A. Carreras
Liga de Campeones
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Real Madrid vs Bayern Múnich

El Real Madrid tuvo que lamentar las ocasiones falladas, a pesar de haber sido superado por el Bayern de Múnich, al sufrir una ajustada derrota por 2-1 en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Vinicius Jr. desperdició un sinfín de ocasiones, pero, tras el gol de Kylian Mbappé, el Madrid sin duda seguirá creyendo que tiene opciones de pasar a semifinales.

La estrategia de los blancos de replegarse y golpear al Bayern al contraataque quedó clara desde el principio, pero eso los dejó expuestos a oleadas sucesivas de presión del Bayern; Dayot Upamecano debería haber marcado al principio del partido tras un pase atrás de Harry Kane, pero el defensa central falló a bocajarro. 

El Madrid tuvo sus ocasiones al contraataque, y tanto Vinicius como Mbappé obligaron a Manuel Neuer a realizar buenas paradas a medida que avanzaba la primera parte. Sin embargo, fue el Bayern quien se adelantó en el marcador, cuando Kane asistió a Serge Gnabry, quien a su vez habilitó a Luis Díaz por detrás de la defensa para que este rematara a puerta vacía justo antes del descanso.

Duplicaron su ventaja justo después del descanso, esta vez con Michael Olise —que estuvo excelente toda la noche— cediendo el balón a Kane, quien remató a puerta desde 25 metros. 

El Madrid empezó a tomar impulso poco después, con Vinicius y Mbappé lanzándose al ataque una y otra vez, mientras el suplente Jude Bellingham se incorporaba desde atrás. Su gol, cuando llegó, fue merecido. Alexander-Arnold envió un centro en ángulo a Mbappé, quien empujó el balón al fondo de la red. A partir de ahí, Vinicius y Mbappé pudieron haber marcado otro par cada uno, mientras que Díaz y Olise fallaron sus ocasiones para el Bayern. Al final, el 2-1, de alguna manera, tras un partido agotador, pareció un resultado justo. 

GOAL puntúa a los jugadores del Real Madrid en el Bernabéu...

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Andriy Lunin (5/10):

    No pudo hacer gran cosa en ninguno de los dos goles, aunque llegó a tocar el segundo con la mano. Por lo demás, realizó un par de paradas decentes. 

    Trent Alexander-Arnold (6/10):

    Una actuación típica, la verdad. Se quedó en el lado equivocado de Díaz en el primer gol del Bayern, pero se redimió con una asistencia magnífica. 

    Antonio Rüdiger (6/10):

    No tuvo mucho que hacer cuando Kane se replegó. Sin embargo, se mostró seguro con el balón. 

    Dean Huijsen (4/10):

    Realizó una incursión en la primera parte, pero a partir de ahí le costó mucho. No supo hacer frente a Olise antes de ser sustituido a la hora de juego. 

    Álvaro Carreras (3/10):

    Una noche de pesadilla. No pudo ni acercarse a Olise y perdió el balón en la jugada previa al segundo gol.

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  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-BAYERN MUNICHAFP

    Centro del campo

    Federico Valverde (6/10):

    Bastante irregular. No cubrió mucho a Alexander-Arnold y podría haber sido un poco más preciso en la posesión. No fue su mejor noche. 

    Thiago Pitarch (5/10):

    Un poco abrumado por la ocasión y, en consecuencia, superado. 

    Aurelien Tchouameni (5/10):

    Recibió una tarjeta amarilla que le deja sancionado para el partido de vuelta. El partido fue demasiado abierto para él. 

    Arda Güler (7/10):

    Discreto pero decisivo. Luchador, bueno en los tackles y creó cuatro ocasiones. 

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2026Getty

    Ataque

    Kylian Mbappé (8/10):

    Marcó el único gol del Madrid en toda la noche y fue una amenaza constante en los contraataques del equipo local. 

    Vinicius Jr (7/10):

    Letal en carrera, pero un poco irregular en el remate. Tomó una decisión curiosa al intentar regatear al portero cuando podría haber marcado fácilmente el 2-0.

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    Suplentes y entrenador

    Jude Bellingham (7/10):

    Aportó dinamismo y fuerza física desde el centro del campo. Una actuación impresionante. 

    Eder Militão (6/10):

    Estuvo a punto de marcar un par de goles —de alguna manera—, pero se mostró un poco descuidado en defensa. 

    Brahim Díaz (5/10):

    Apenas participó en 20 minutos mediocres. 

    Álvaro Arbeloa (5/10):

    Decidió alinear de titular al joven Thiago, lo que resultó ser un error teniendo en cuenta lo fuerte que se mostró Bellingham al salir desde el banquillo. Por lo demás, se apoyó en sus estrellas y se conformará con el resultado, aunque los blancos necesiten una gran actuación a domicilio. Aún no ha terminado. 

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