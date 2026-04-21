Entre los silbidos de la afición local, el Madrid arrancó lento. Dean Huijsen bloqueó un disparo de Lucas Boye tras un pase en profundidad que descolocó a Álvaro Carreras. Luego, Andriy Lunin desvió un tiro raso de Toni Martínez, mientras los visitantes, en riesgo de descenso, mostraban confianza.

Sin embargo, el Madrid abrió el marcador a los 30 minutos: un disparo de Mbappé desde 20 metros rebotó y superó a Sivera. El gol animó a los blancos: Mbappé probó de nuevo a Sivera, Alexander-Arnold lanzó ligeramente alto y Militão acertó el larguero antes de lesionarse y ser sustituido justo antes del descanso.

El Alavés respondió y Martínez golpeó el poste y luego obligó a Lunin a una buena parada. Ya en la segunda parte, Vinicius silenció a los abucheadores con un zapatazo desde 25 metros que sentenció el partido.

Arbeloa movió el banquillo: Brahim Díaz disparó al larguero, y el Madrid perdió ritmo. El Alavés insistió; Lunin detuvo otro tiro de Martínez y Víctor Parada cabeceó al poste.

En el descuento, Martínez recortó con un toque sutil, aunque ya fue demasiado tarde.

GOAL puntúa a los jugadores del Madrid en el Bernabéu...