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PSG Bayern ratings GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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Calificaciones de los jugadores del PSG vs Bayern Múnich: ¡Se repite la final de la Liga de Campeones! Khvicha Kvaratskhelia arrasa y Ousmane Dembélé cumple para sellar el pase a Budapest

Player ratings
Paris Saint-Germain
K. Kvaratskhelia
O. Dembele
Liga de Campeones
FEATURES
Bayern Múnich vs Paris Saint-Germain

El París Saint-Germain está a un paso de revalidar su título de la Liga de Campeones tras empatar 1-1 con el Bayern de Múnich en la vuelta de las semifinales, lo que le permite ganar 6-5 en el global. Tras el emocionante partido de la semana pasada en el Parque de los Príncipes, con nueve goles, los aficionados neutrales esperaban otro clásico para la historia entre dos equipos con fantásticas líneas de ataque.

El PSG se adelantó en el minuto 3 con un gol de Dembélé tras una jugada de Kvaratskhelia por la izquierda, y luego se dedicó a defender.

El Bayern lo intentó todo ante el vigente campeón, pero solo rompió la defensa liderada por Marquinhos en el descuento, cuando Harry Kane remató a puerta tras un pase de Alphonso Davies.

GOAL valora a todos los jugadores del PSG que participaron en el partido, en el que el equipo de Luis Enrique se clasificó para la final contra el Arsenal en Budapest, donde buscará su segunda Copa de Europa un año después de la primera.


  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    Portero y defensa

    Matvey Safonov (7/10):

    Actuación sólida: realizó cinco paradas y no pudo evitar el gol de Kane.

    Warren Zaire-Emery (7/10):

    Titular como lateral derecho por la baja de Hakimi, sufrió ante Díaz pero cumplió y generó dos ocasiones en ataque.

    Marquinhos (7/10):

    Tras sufrir ante Díaz la semana pasada, el capitán respondió con una actuación defensiva disciplinada y firme, imponiéndose en el juego aéreo y guiando al equipo.

    Willian Pacho (6/10):

    Poco preciso en el pase a veces, pero sólido en el tackle, recuperó la pelota con frecuencia y realizó varios despejes clave. Se mostró decepcionado por la pérdida de Kane en los últimos minutos.

    Nuno Mendes (7/10):

    Olise le creó muchos problemas al principio y Mendes, que vio la amarilla por una entrada dura, tuvo suerte de no ser expulsado por una mano clara. Aun así, acabó anulando a su rival.

    • Anuncios
  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    Centro del campo

    Joao Neves (7/10):

    Escapó de la sanción por una mano involuntaria en el área. Perdió más balones de lo deseado, pero luchó y obligó a Neuer a una gran parada con un cabezazo tras una carrera al segundo palo.

    Vitinha (8/10):

    Golpeó a Neves en el brazo con un despeje defectuoso en la primera parte, pero estuvo sobresaliente y creó cuatro ocasiones con sus pases precisos. Además, realizó una intervención oportuna para evitar que Musiala marcara.

    Fabián Ruiz (7/10):

    Su regreso a la mejor forma física beneficia al PSG. Falló algunos pases, pero dio un gran pase de primera a Kvaratskhelia, que marcó el primer gol, y ganó varios duelos clave.


  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    Ataque

    Ousmane Dembélé (7/10):

    Falló una ocasión clara en la ida, pero aquí marcó de potente remate tras un centro raso de Kvaratskhelia. Perdió protagonismo y fue sustituido en la segunda parte.

    Desire Doué (7/10):

    Inusualmente ineficaz en la primera parte como delantero centro: no creó ocasiones ni disparó a puerta. Tras el descanso fue más activo y rozó un sensacional gol en solitario.

    Khvicha Kvaratskhelia (8/10):

    Asistió a Dembélé con un pase atrás perfecto tras una gran combinación con Ruiz. Imparable en los uno contra uno, trabaja sin pausa y es un placer verlo jugar.

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Bradley Barcola (6/10):

    Salió por Dembélé y desperdició su única ocasión con un mal disparo desde el borde del área.

    Lucas Hernández (N/A):

    Entró a falta de 15 minutos para cerrar el partido.

    Lucas Beraldo (N/A):

    Entró en una doble sustitución defensiva con Hernández.

    Senny Mayulu (N/A):

    Salió en los últimos minutos.

    Luis Enrique (7/10):

    Demostró su talento táctico al orquestar un nuevo triunfo europeo tras la victoria en penaltis de París. Apostó por Zaire-Emery como lateral derecho y le funcionó, y el gran ritmo del equipo refleja su capacidad para motivar.

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