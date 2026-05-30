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Doue Dembele Luis Enrique PSGGetty/GOAL
Tom Maston

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Calificaciones de los jugadores del PSG vs. Arsenal: ¡Dos seguidas! El gigante francés mantuvo la calma en los penaltis y retuvo la Liga de Campeones pese a una final decepcionante

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Paris Saint-Germain vs Arsenal

El París Saint-Germain retuvo la Liga de Campeones al vencer 4-3 en penaltis al Arsenal tras empatar 1-1 en la final del sábado. Ousmane Dembélé igualó el partido desde el punto de penalti en la segunda parte, y aunque Nuno Mendes falló en la tanda, dos errores de los Gunners devolvieron la Copa de Europa al PSG.

Un despeje de Marquinhos rebotó en Kai Havertz, que se fue solo y batió a Safonov por el primer palo.

El PSG dominó la posesión, pero le costó crear peligro. Al final de la primera parte, Fabián Ruiz cabeceó alto y, poco después, David Raya desvió un disparo cruzado del español. En la otra área, Marquinhos bloqueó a tiempo para evitar el 2-0 de Havertz.

Tras el descanso el gigante francés siguió dominando y empató cuando Mosquera derribó a Kvaratskhelia en el área; Dembélé engañó a Raya desde el punto de penalti.

Después, Kvaratskhelia superó a Saliba, pero Lewis-Skelly y el poste evitaron su gol; luego Barcola remató solo y Raya lo detuvo.

Vitinha y Barcola remataron fuera en los últimos minutos y el partido se fue a la prórroga, donde no hubo ocasiones claras.

Eberechi Eze falló el primero, aunque Raya detuvo el tiro de Mendes. Finalmente, Gabriel Magalhães lanzó alto el último penal de los Gunners y desató la locura del PSG.

GOAL puntúa a los jugadores del PSG desde el Puskas Arena...

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Matvey Safonov (5/10):

    Le superó el potente disparo de Havertz. Cortó un centro peligroso de Saka y salió bien a despejar. No hizo paradas importantes, ni en la tanda de penaltis.

    Achraf Hakimi (7/10):

    Demostró gran velocidad en defensa y ataque y probó a Raya con un libre directo en la segunda parte.

    Marquinhos (6/10):

    Un despeje flojo propició el primer gol, pero se redimió con un magnífico bloqueo a Havertz. Sólido en defensa.

    Willian Pacho (8/10):

    Ganó poco a poco el duelo a Havertz, pues controló bien los balones largos del Arsenal. Realizó un despeje crucial en su área pequeña al inicio de la prórroga.

    Nuno Mendes (5/10):

    Realizó algunas carreras llamativas y pases en profundidad, aunque le faltó precisión en el último pase. Contención efectiva ante Saka, aunque sufrió con la entrada de Madueke. Falló su penalti.

    • Anuncios
  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    Centro del campo

    Joao Neves (5/10):

    La escasa amenaza del Arsenal hizo que su juego físico no fuera necesario; el partido le pasó de largo, aunque vio una amarilla. Pases precisos, poco más.

    Vitinha (7/10):

    Su influencia creció a medida que el PSG dominaba a los Gunners. No todo le salió bien, pero la mayoría de los mejores ataques del PSG pasaron por el creador de juego portugués.

    Fabián Ruiz (5/10):

    En la primera parte encontró buenas posiciones de ataque, pero le faltó serenidad para aprovecharlas. Sencillo en sus pases en el centro del campo.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Desire Doué (4/10):

    Parecía muy lejos del jugador que brilló aquí hace 12 meses. Sus centros eran demasiado fuertes y sus disparos, desviados.

    Ousmane Dembélé (5/10):

    Su tranquilo penalti empató el partido para el PSG, y fue su pase de primera el que permitió a Kvaratskhelia provocar la falta. Por lo demás, no superó a Hincapié ni a los centrales y se metió en callejones sin salida.

    Khvicha Kvaratskhelia (5/10):

    En la primera parte le obligaron a alejarse del área, pero tras el descanso provocó el penalti y creó peligro. Aun así, se esperaba más.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    Suplentes y entrenador

    Bradley Barcola (4/10):

    Se coló dos veces tras la defensa del Arsenal, pero toques demasiado fuertes y, en la segunda, un mal remate le penalizaron.

    Goncalo Ramos (5/10):

    Sustituyó a Dembélé en la prórroga, pero apenas tocó el balón.

    Warren Zaire-Emery (6/10):

    Aportó energía y empuje al centro del campo tras sustituir a Ruiz al comienzo de la prórroga.

    Lucas Beraldo (5/10):

    Jugó con sencillez tras sustituir a Vitinha en la segunda parte de la prórroga.

    Illia Zabarnyi (5/10):

    Le dio a Marquinhos los últimos 15 minutos de descanso.

    Luis Enrique (6/10):

    En la primera parte su equipo no logró superar el bloque bajo del Arsenal, pero tras el descanso adelantó a Vitinha y obtuvo un resultado aceptable. Estará encantado de haber conseguido otra corona de la Liga de Campeones a pesar de una actuación decepcionante.