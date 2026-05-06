El PSG se adelantó en el minuto 3 con un gol de Dembélé tras una jugada de Kvaratskhelia por la izquierda. Luego se dedicó a defender.

El Bayern lo intentó todo, pero solo superó la defensa liderada por Marquinhos en el descuento, cuando Harry Kane remató un pase de Alphonso Davies.

GOAL valora a todos los jugadores del PSG que participaron en el partido, en el que el equipo de Luis Enrique se clasificó para la final contra el Arsenal en Budapest, donde buscará su segundo título continental apenas un año después del primero.



