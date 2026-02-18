Gordon adelantó al Newcastle a los tres minutos de juego al recibir un pase en profundidad de Dan Burn y enviar el balón al fondo de la red con un disparo raso. Poco después, el marcador se puso 2-0 a favor de los locales gracias a un remate de cabeza de Malick Thiaw, que se elevó por encima de todos en el segundo palo para empujar a la red un centro de Kieran Trippier.

El portero del Qarabag, Mateusz Kochalski, se lució al detener dos ocasiones de Gordon y otra de Harvey Barnes, pero no pudo hacer nada ante el penalti de Gordon que supuso el 3-0, tras ser sancionado con una mano un disparo de Barnes que iba directo a la portería.

Gordon completó su hat-trick segundos después, cuando un error defensivo le permitió regatear al portero y marcar a puerta vacía. Antes del descanso, Gordon volvió a marcar de penalti tras una falta de Kochalski, sumando así su décimo gol en la Liga de Campeones esta temporada.

El Qarabag recortó distancias al comienzo de la segunda parte, cuando un disparo en ángulo de Elvin Jafarguliyev superó a Nick Pope y parecía que iba a marcar de nuevo, pero el suplente Jacob Murphy acabó con cualquier esperanza de remontada cuando su disparo desde 20 metros entró tras un rebote.

GOAL puntúa a los jugadores del Newcastle en el estadio Tofiq Bahramov...