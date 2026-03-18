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Newcastle Barcelona GFXGetty
Gill Clark

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Calificaciones de los jugadores del Newcastle ante el Barcelona: Kieran Trippier y Dan Burn, culpables del colapso de los Magpies, mientras que los goles de Anthony Elanga resultan inútiles en una vergonzosa eliminación de la Liga de Campeones

El Newcastle vio cómo sus sueños de clasificarse para la Liga de Campeones se esfumaban el miércoles en los octavos de final ante un Barcelona arrollador. Dos goles de Anthony Elanga en la primera parte habían dado a los Magpies esperanzas de lograr un resultado histórico, pero el equipo de Eddie Howe se desmoronó en la segunda parte y acabó perdiendo por 7-2 en una noche difícil en Cataluña.

En una primera parte frenética, el Newcastle comenzó con buen pie, pero se vio por detrás en el marcador cuando Raphinha marcó a los seis minutos. Un gran toque y pase de Lamine Yamal provocó que tanto Malick Thiaw como Lewis Hall resbalaran, lo que permitió a Fermín López asistir a Raphinha para que este batiera a Aaron Ramsdale. Sin embargo, el Newcastle no se desanimó y respondió por medio de Elanga. Hall y Harvey Barnes combinaron bien por la izquierda para enviar un centro al extremo, que remató raso superando a Joan García y enviando el balón al fondo de la red.

El Newcastle no estuvo empatado por mucho tiempo, ya que una defensa descuidada permitió al Barcelona recuperar la ventaja. Un lanzamiento de falta de Raphinha al área fue rematado de cabeza por Gerard Martín y Marc Bernal lo empujó a la red desde cerca, superando a Ramsdale. El gol supuso otro revés para los visitantes, pero el Newcastle volvió a responder, aprovechando un mal pase de tacón de Yamal justo fuera de su área para que Elanga rematara a puerta vacía en el segundo palo.

El Newcastle parecía estar a la altura de su ilustre rival, pero sufrió un duro revés justo al descanso. Un pase de Fermín a Raphinha provocó que Kieran Trippier tirara del brasileño hacia atrás y cometiera un penalti, lo que permitió a Yamal marcar desde el punto de penalti y enviar al Barça al descanso con una ventaja de 3-2.

El Barcelona salió a la segunda parte como un equipo diferente y rápidamente le quitó el partido al Newcastle. Una gran jugada abrió la defensa visitante y dejó a Fermín solo ante la portería para batir a Ramsdale, antes de que Robert Lewandowski se impusiera en el salto al suplente Tino Livramento para marcar el quinto del Barça. Lewandowski volvió a marcar minutos después y Raphinha recibió un regalo en forma de segundo gol tras un pésimo pase de Jacob Ramsey, mientras los catalanes se clasificaban con facilidad para los cuartos de final y acababan con los sueños europeos del Newcastle.

GOAL puntúa a los jugadores del Newcastle desde el Spotify Camp Nou...

  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Aaron Ramsdale (5/10):

    No estuvo del todo convincente bajo los palos del Newcastle. Falló en algunas jugadas, encajó siete goles y también vio cómo el Barça desperdiciaba algunas buenas ocasiones.

    Kieran Trippier (4/10):

    Provocó el penalti decisivo justo antes del descanso y tuvo algo de suerte al escapar de la tarjeta roja. Fue sustituido en el descanso. 

    Malick Thiaw (4/10):

    Le pillaron desprevenido en varias ocasiones, sobre todo ante Yamal en el primer gol, y sufrió en la segunda parte cuando el Barça subió el ritmo.

    Dan Burn (4/10):

    Tuvo algunos momentos buenos en la primera parte, pero se le escapó en momentos cruciales. Dejó a todos en juego en el segundo gol, se dejó llevar en el cuarto y Yamal lo dejó en la estacada en el sexto.

    Lewis Hall (6/10):

    Cometió un costoso resbalón en el primer gol, pero dio una buena asistencia a Elanga. Tuvo otro buen duelo contra Yamal.

    • Anuncios
  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Centro del campo

    Jacob Ramsey (5/10):

    Hizo un partido decente en el centro del campo, pero un pase horrible le regaló la posesión a Raphinha en la segunda parte y el séptimo gol del Barcelona.

    Sandro Tonali (5/10):

    Estuvo un poco descuidado al principio, pero luego demostró su calidad en una primera parte trepidante. No pudo seguirle el ritmo a Fermín en el gol decisivo que puso el 4-2 al comienzo de la segunda parte y, minutos después, se lesionó al intentar volver a frenar a la estrella del Barça.

    Joelinton (6/10):

    El Barcelona no disfrutó enfrentándose a su físico en el centro del campo. Recibió una tarjeta amarilla al principio y tuvo suerte de escapar de una segunda por una falta sobre Lewandowski.

  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Ataque

    Anthony Elanga (7/10):

    Marcó sus dos goles con gran acierto y su velocidad supuso un gran problema para Cancelo. Es el segundo jugador en marcar dos goles en un partido de Champions League a domicilio en el Spotify Camp Nou con un club inglés.

    Anthony Gordon (5/10):

    Creó algunos problemas, pero también falló un par de buenas ocasiones. Pasó desapercibido tras el descanso.

    Harvey Barnes (6/10):

    Muy activo por la banda izquierda del Newcastle y creó peligro en la primera parte. Buena asistencia para Elanga.

  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Tino Livramento (4/10):

    Sustituyó a Trippier en el descanso, pero Lewandowski le superó en su primer gol.

    Jacob Murphy (4/10):

    Salió al campo, pero no supuso ninguna amenaza.

    Joe Willock (5/10):

    Aportó frescura al Newcastle, pero poco más.

    Sven Botman (5/10):

    Salió al campo para ayudar en defensa después de que el Newcastle se desmoronara.

    Will Osula (N/A):

    Solo una sustitución muy tardía

    Eddie Howe (4/10):

    Vio cómo su equipo plantaba cara al Barcelona en una primera parte épica, pero no pudieron seguir el ritmo de los locales tras el descanso. La magnitud de la derrota dolerá, sobre todo con el derbi contra el Sunderland a la vuelta de la esquina.

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