Calificaciones de los jugadores del Manchester United vs. Liverpool: ¡Kobbie Mainoo al rescate! El canterano celebró su nuevo contrato sacando del apuro a Amad Diallo y Senne Lammens y asegurando el regreso a la Liga de Campeones

Mainoo, que renovó esta semana pese a los repetidos descartes de Ruben Amorim, dio la victoria al equipo de Michael Carrick tras una gran primera parte.

Antes del pitido inicial se informó que Sir Alex Ferguson había sido hospitalizado de urgencia tras sentirse indispuesto, aunque se aclaró que era una «medida de precaución» y que pronto recibiría el alta.

Sobre el césped, el United saltó al campo con determinación y, tras un brillante arranque, abrió el marcador en el minuto 6. Un segundo intento de Matheus Cunha desde fuera del área, tras un córner, rebotó en Alexis Mac Allister y se coló en la red.

En el 14’, un contraataque fulminante acabó con un cabezazo de Bruno Fernandes que el portero Freddie Woodman repelió a los pies de Benjamin Sesko, quien marcó pese a una revisión por posible fuera de juego.

Sin embargo, en la reanudación Amad Diallo, que había reemplazado a Sesko, perdió el balón de forma infantil y Dominik Szoboszlai recortó distancias desde el centro del campo. El empate llegó nueve minutos después: pase fallido de Senne Lammens tras un saque de puerta, Szoboszlai asistió a Cody Gakpo y marcó.

El Liverpool parecía más cerca de ganar, pero el United respondía con peligrosos contraataques. Tras fallar Mbeumo un par de ocasiones, Mainoo tomó las riendas.

GOAL puntúa a los jugadores del United en Old Trafford...