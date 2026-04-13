Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Lisandro Martinez United LeedsGetty
Richard Martin

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del Manchester United vs. Leeds: Leny Yoro y Lisandro Martínez tuvieron una pesadilla, y los «Diablos Rojos» cayeron sorpresivamente en casa a pesar del esfuerzo de Casemiro y Bruno Fernandes

Player ratings
Manchester United
Premier League
Manchester United vs Leeds
Leeds
FEATURES

El Manchester United perdió 2-1 en casa ante el Leeds United en Old Trafford. Noah Okafor aprovechó dos errores defensivos de Leny Yoro y Lisandro Martínez, quien luego fue expulsado.

El United, lejos de rendirse tras la expulsión del argentino por tirar del pelo a Dominic Calvert-Lewin confirmada por el VAR, reaccionó y rozó el empate. El cabezazo de Casemiro en el 70 animó a la grada y desencadenó una lluvia de remates aéreos. 

Benjamin Sesko remató de cabeza, pero el portero Karl Darlow, de 35 años, lo detuvo; luego Calvert-Lewin despejó sobre la línea otro testarazo de Casemiro. 

El Leeds aguantó y sumó su primer triunfo como visitante en Old Trafford desde 1981, lo que refuerza su lucha por la permanencia. El United de Carrick, pese a la derrota, conserva el tercer puesto a seis jornadas del final.

GOAL puntúa a los jugadores del United en Old Trafford...

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-LEEDSAFP

    Portero y defensa

    Senne Lammens (5/10):

    Realizó una buena parada a bocajarro ante Dominic Calvert-Lewin, pero no pudo hacer gran cosa ante ninguno de los goles y no estuvo en sintonía con sus defensas.

    Noussair Mazraoui (4/10):

    Okafor le superó con facilidad por su banda, no logró detener el disparo del delantero suizo y perdió el balón en zonas peligrosas. 

    Leny Yoro (3/10):

    Muy flojo en la primera parte: Calvert-Lewin le ganó el duelo aéreo en el primer gol, perdió el balón en la jugada del segundo y volvió a entregarlo en zona de riesgo antes de que Martínez le salvara.

    Lisandro Martínez (4/10):

    Tuvo problemas en el juego aéreo y contribuyó al segundo gol rival. Se redimió con una entrada que evitó un tanto de Tanaka, pero dejó a su equipo con diez por un tirón innecesario al pelo de Calvert-Lewin.

    Luke Shaw (6/10):

    El único defensa que salió del partido con algo de dignidad. Amonestado por derribar cínicamente a Jayden Bogle.

    • Anuncios
  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-LEEDSAFP

    Centro del campo

    Manuel Ugarte (4/10):

    Jugó su primer partido como titular con Carrick y se notó por qué no había sido alineado antes: perdió el balón varias veces y no logró recuperarlo. Que el United solo haya ganado uno de los diez partidos en los que fue titular esta temporada lo dice todo.

    Casemiro (7/10):

    No mostró su nivel habitual, pero nunca se rindió y su potente cabezazo dio esperanzas al United, aunque una gran parada de Calvert-Lewin le impidió empatar.

    Bruno Fernandes (7/10):

    Fue uno de los pocos que intentó algo creativo en la primera parte y su excelente centro a Casemiro creó peligro.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-LEEDSAFP

    Ataque

    Matheus Cunha (5/10):

    Nunca se encendió: remató alto, perdió el balón tras una buena jugada y, al final, disparó directo a Darlow.

    Benjamin Sesko (5/10):

    Otra noche frustrante como titular: falló un pase de Amad y no superó a los centrales del Leeds. En los últimos minutos cabeceó, pero Darlow lo evitó con un salto.

    Amad Diallo (6/10):

    Se esforzó y fue uno de los pocos capaces de generar peligro antes de ser sustituido.

  • Manchester United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Diogo Dalot (6/10):

    Mejor que Mazraoui, pues ayudó a reforzar la defensa.

    Bryan Mbeumo (6/10):

    Aportó una opción de ataque adicional al United, pero pareció carecer de agudeza tras regresar de su convocatoria con la selección de Camerún. 

    Michael Carrick (5/10):

    Sustituir a Dalot por Mazraoui le salió mal y la primera parte fue una de las peores actuaciones de su breve etapa al frente del equipo. Aun así, los diez jugadores se recuperaron y casi sumaron un punto.

Premier League
Leeds crest
Leeds
LEE
Wolverhampton crest
Wolverhampton
WOL
Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Manchester United crest
Manchester United
MUN