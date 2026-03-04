Calificaciones de los jugadores del Manchester United contra el Newcastle: Kobbie Mainoo y Bryan Mbeumo, entre los peores, mientras la racha invicta de Michael Carrick termina con una terrible derrota ante los Magpies, con 10 jugadores

El Newcastle comenzó con fuerza, con un centro de Kieran Trippier que rozó el poste y dos disparos de Anthony Elanga y Harvey Barnes que se fueron fuera por poco. Sin embargo, los visitantes lograron meterse en el partido y tanto Kobbie Mainoo como Matheus Cunha obligaron a Aaron Ramsdale a realizar dos paradas, mientras que Bryan Mbeumo disparó por encima del larguero con la portería vacía.

El partido cobró vida en los últimos compases de la primera parte, después de que Jacob Ramsey fuera expulsado por acumular dos tarjetas amarillas, la segunda de ellas por simulación dentro del área. A pesar de ello, el Newcastle se adelantó en el marcador después de que Bruno Fernandes cometiera una falta sobre Gordon dentro del área y el extremo inglés se levantara para transformar el penalti. Sin embargo, aún hubo tiempo para que Casemiro empatara el partido al rematar de cabeza un centro de Fernandes desde un lanzamiento de falta.

A pesar de su ventaja numérica, el equipo de Carrick tuvo dificultades para crear ocasiones de peligro inmediatamente después del descanso, y Gordon estuvo a punto de volver a poner al Newcastle por delante con un remate de volea desde un córner. El United acabó dominando, pero no encontró el camino hacia la portería de Ramsdale, que realizó dos brillantes paradas a Leny Yoro y Joshua Zirkzee, antes de la dramática intervención de Osula, que recortó desde la derecha y superó a Senne Lammens con un disparo con efecto.

GOAL puntúa a los jugadores del United en St. James' Park...