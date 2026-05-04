A pesar de la constante presión del City, el gol tardó en llegar: Doku abrió el marcador en el 43’ con un gran remate tras pase de Cherki.

Sin embargo, el equipo de Pep Guardiola se desmoronó tras el descanso y el Everton le dio la vuelta al partido en solo 13 minutos. Donnarumma ya había realizado dos buenas paradas a Ndiaye antes de que Marc Guehi, inexplicablemente, regalara el balón al suplente Toffee Thierno Barry, quien marcó el empate. Tras cierta confusión, se confirmó que el delantero estaba en posición legal.

Cinco minutos después, un cabezazo fallido de Haaland dejó el balón a merced de Jake O'Brien, que marcó el 2-1. El 3-1 llegó tras un desvío de Barry a disparo de Merlin Rohl, a nueve del final. El City respondió rápido: Haaland entró al área y batió a Pickford.

Cuando parecía que se les escapaba el partido y el título, Doku firmó otro tanto en el 97 para salvar un punto. Repitió la fórmula, ahora con la derecha, y su disparo desde el borde del área batió a Pickford. El empate deja al City a cinco puntos del Arsenal, con cuatro jornadas por jugar.

GOAL puntúa a los jugadores del Man City desde el Hill Dickinson Stadium...