A pesar de la presión constante del City desde el inicio, el gol tardó en llegar: Doku abrió el marcador en el 43’ con un gran disparo tras pase de Cherki.

Sin embargo, tras el descanso el equipo de Guardiola se desmoronó y el Everton le dio la vuelta al marcador en solo 13 minutos. Antes, Donnarumma ya había repelido dos disparos de Iliman Ndiaye, hasta que Marc Guehi, sorprendentemente, cedió el balón al suplente Thierno Barry, quien celebró el empate. Tras cierta confusión, se confirmó que el delantero estaba en posición legal.

Cinco minutos después, Haaland falló un cabezazo en un córner y Jake O'Brien aprovechó para marcar. Luego, un disparo de Merlin Rohl desviado por Barry puso el 3-1. Rápido respondió el City: Haaland recortó distancias con un remate por encima de Pickford.

Cuando parecía que se les escapaba el partido y el título, Doku firmó otro golazo en el 97 para salvar un punto, esta vez con la derecha. El empate deja al City a cinco puntos del Arsenal, con cuatro jornadas por jugar.

GOAL puntúa a los jugadores del Man City desde el Hill Dickinson Stadium...