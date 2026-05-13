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Phil Foden Man City ratings GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del Manchester City vs. Crystal Palace: ¿Ves, Thomas Tuchel? Phil Foden reaviva sus opciones de Mundial al ayudar al equipo de Pep Guardiola a recortar puntos al Arsenal

Player ratings
Manchester City
P. Foden
Premier League
FEATURES
Manchester City vs Crystal Palace
Crystal Palace

Phil Foden mantuvo vivas las esperanzas del Manchester City en la Premier League con dos asistencias en la victoria 3-0 sobre el Crystal Palace el miércoles en el Etihad, recordándole a Thomas Tuchel su talento. Su presencia en el Mundial de Inglaterra aún se cuestiona, pero aprovechó la titularidad que le dio Guardiola, quien hizo seis cambios pensando en la final de la FA Cup del sábado contra el Chelsea.

Aunque los locales parecían inofensivos con Haaland, Doku y Cherki en el banquillo, el City abrió el marcador en el 32’ con su primer tiro: un taconazo de Foden dejó solo a Semenyo, que batió al portero.

Poco antes del descanso, el City amplió la ventaja: Foden controló con inteligencia y asistió a Omar Marmoush, quien definió con confianza.

Foden salió ovacionado del campo antes de que Cherki asistiera a Savinho para su primer gol de la temporada, a cinco minutos del final.

GOAL puntúa a todos los jugadores del City, que con este triunfo se sitúan a dos puntos del líder, el Arsenal.

  • Manchester City v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Gianluigi Donnarumma (6/10):

    Al inicio, detuvo un disparo a bocajarro de Jean-Philippe Mateta (anulado por fuera de juego) y luego bloqueó otro de Tyrick Mitchell. Solo falló en un pase en los últimos minutos, entregando el balón a un rival.

    Matheus Nunes (6/10):

    A veces impreciso en la posesión, pero el centrocampista reconvertido en lateral trabajó sin descanso y recuperó muchos balones.

    Abdukodir Khusanov (7/10):

    Otra actuación sólida del internacional uzbeko, que apenas falló un pase y ayudó a Guehi a contener a Mateta tras un susto inicial.

    Marc Guehi (7/10):

    Actuación autoritaria: dominó en defensa y, con su distribución, impulsó al City.

    Josko Gvardiol (7/10):

    De vuelta en el once tras una lesión, casi celebró su regreso con un gol, pero su remate de cabeza fue atajado por Dean Henderson. En una hora de juego mostró al City lo que se había perdido en ambos extremos del campo.

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  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-CRYSTAL PALACEAFP

    Centro del campo

    Savinho (7/10):

    Salió por la izquierda, fue algo impreciso a ratos, pero marcó en los últimos minutos.

    Bernardo Silva (7/10):

    Dirigió el juego del City en el centro del campo; casi todo pasó por él y se notará su ausencia cuando se vaya.

    Phil Foden (8/10):

    Foden, ya recuperado, iluminó el partido con una asistencia de lujo a Semonyo en el primer gol y participó en el segundo. Un placer ver de nuevo al gran talento que es.

    Rayan Ait-Nouri (7/10):

    Se proyectó por la izquierda y fue el más activo del City en el inicio, cerca de marcar tras una de sus incursiones al área del Palace.

  • Manchester City v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Antoine Semenyo (7/10):

    Jugó más centrado en ataque y el cambio le sentó bien: marcó el gol decisivo con un remate impecable tras girarse.

    Omar Marmoush (7/10):

    Sustituyó a Haaland y cumplió en la delantera. Marcó un buen gol y pudo hacer otro.

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-CRYSTAL PALACEAFP

    Suplentes y entrenador

    Jeremy Doku (6/10):

    El jugador del City en mejor forma entró en sustitución de Gvardiol en el minuto 58.

    Nathan Ake (6/10):

    El holandés sustituyó a Nunes en defensa durante la última media hora y se mostró bastante sólido.

    Rayan Cherki (7/10):

    Entró por Marmoush a 10 minutos del final y dejó huella con un gran pase en profundidad a Savinho.

    Mateo Kovacic (N/A):

    Entró en una doble sustitución con Cherki y mantuvo el ritmo.

    John Stones (N/A):

    Sustituyó a Foden en los últimos minutos, quien recibió una ovación de pie y una calurosa bienvenida.

    Pep Guardiola (8/10):

    Asumió el riesgo de dejar fuera a muchos titulares, pero su confianza en Foden y Marmoush dio resultado.

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