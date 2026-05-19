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Man City Bournemouth ratings GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del Manchester City vs. Bournemouth: ¡La lucha por el título ha terminado! La despedida perfecta de Pep Guardiola se esfuma mientras Antoine Semenyo sufre ante su exequipo en un empate que entrega el trofeo de la Premier League al Arsenal

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Manchester City
P. Guardiola
Premier League
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Bournemouth vs Manchester City

A pesar del esfuerzo de Erling Haaland, el Manchester City facilitó el título de la Premier League al Arsenal al empatar 1-1 en Bournemouth el martes. Los visitantes llegaron al Vitality Stadium buscando acortar la distancia a dos puntos antes de la última jornada, lo que habría dado a Pep Guardiola la oportunidad de ganar el trofeo por séptima vez antes de dejar el banquillo.

Sin embargo, los visitantes nunca se sintieron cómodos: quizá distraídos por el revuelo mediático sobre la salida de Guardiola tras diez años en el Etihad, o simplemente agotados tras ganar el sábado la FA Cup al Chelsea. Sea cual sea la razón, estuvieron por debajo de su nivel habitual en la primera parte y encajaron un golazo de Eli Junior Kroupi a seis minutos del descanso.

Tras el descanso, Guardiola retiró a Semenyo —muy flojo en su regreso—, al apagado Bernardo Silva y al decepcionante Kovacic, pero los suplentes no cambiaron la dinámica.

El Bournemouth mereció ganar, pero el conjunto de Andoni Iraola, que aspira a la Champions, falló varias ocasiones claras antes de que Haaland recortara en el descuento tras un lío en el área.

Demasiado tarde para el City, que ahora mira a un futuro incierto sin uno de los mejores entrenadores de la historia.

A continuación, GOAL puntúa a todos los jugadores del City que saltaron al campo en una noche devastadora en el Vitality Stadium...


  • FBL-ENG-PR-BOURNEMOUTH-MAN CITYAFP

    Portero y defensa

    Gigi Donnarumma (7/10):

    Se quedó clavado en el sitio tras el gol de Kroupi, pero el portero italiano mantuvo al City en el partido con algunas paradas decisivas.

    Matheus Nunes (4/10):

    El Bournemouth se centró en el improvisado lateral derecho como eslabón débil de la defensa del City, así que no extrañó que su primer gol llegara por ese costado.

    Abdukodir Khusanov (5/10):

    El central uzbeko, con un posicionamiento deficiente, contribuyó a la falta de solidez defensiva del City.

    Marc Guehi (5/10):

    Mal partido del ex del Crystal Palace, que perdió muchos duelos.

    Nico O'Reilly (5/10):

    Nunca se mostró cómodo en defensa y desperdició una excelente oportunidad de empatar el partido al comienzo de la segunda parte tras un pase en profundidad de Haaland.

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  • Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Centro del campo

    Rodri (7/10):

    Comenzó dominando con sus precisos pases, creó dos ocasiones y estrelló un balón en el poste antes del empate de Haaland. Sin embargo, no alcanzó su mejor nivel, y la defensa visitante se mostró vulnerable ante los rápidos contraataques del Bournemouth.

    Mateo Kovacic (3/10):

    Desesperadamente ineficaz: aportó muy poco en defensa y nada en ataque, y fue sustituido a los 10 minutos de la segunda parte.

    Bernardo Silva (4/10):

    Suele ser clave en los grandes partidos, pero nunca se encontró y fue reemplazado antes de la hora.

  • Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Antoine Semenyo (5/10):

    Generó una gran ocasión para Doku con una jugada por la banda y marcó un gol, aunque fue anulado por fuera de juego. Quizá le pesó su heroicidad en Wembley, pues fue sustituido poco después del descanso.

    Erling Haaland (8/10):

    Dio un gran pase en profundidad que Semenyo aprovechó, aunque el ghanés estaba ligeramente fuera de juego; otra asistencia suya la desaprovechó O'Reilly. La gran pena para el City fue que solo le dieron a Haaland su primera ocasión clara de gol en el tiempo de descuento, y, como era de esperar, la aprovechó.

    Jeremy Doku (5/10):

    Creó algo de espacio en la frontal con una bonita finta, pero su disparo a Petrovic fue flojo. Luego tuvo el balón, pero hizo poco con él, y el hombre que más había hecho por mantener vivo el sueño del título del City fue sustituido, con razón, a un cuarto de hora del final.


  • Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Rayan Cherki (5/10):

    Podría haber sido titular, pero no cambió el partido pese a tener más de media hora.

    Phil Foden (5/10):

    Pareció recuperar algo de su antiguo esplendor contra el Palace la semana pasada, pero no aportó la chispa que el City necesitaba como suplente en la segunda parte.

    Savinho (5/10):

    Sustituyó a Semenyo en la banda, pero tampoco fue decisivo.

    Omar Marmoush (N/A):

    Entró por Doku en los últimos 15 minutos.

    Pep Guardiola (4/10):

    Mala noche para el técnico, cuya decisión de alinear a Kovacic en vez de Cherki no funcionó. En la segunda parte fue valiente con sus cambios, pero nada surtió efecto. Un desenlace discreto en su última lucha por la Premier.

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