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City Arsenal ratings gfx CherkiGetty
Richard Martin

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del Manchester City vs. Arsenal: ¡Erling Haaland se toma la revancha! El delantero estrella cambia la lucha por el título de la Premier League, mientras Rayan Cherki deslumbra y el error de Gigi Donnarumma queda sin consecuencias

Player ratings
Manchester City
E. Haaland
R. Cherki
Premier League
Manchester City vs Arsenal
FEATURES

El domingo, Erling Haaland marcó su primer gol en la Premier League desde febrero, un tanto que valió la victoria 2-1 del Manchester City sobre el Arsenal y le acerca al título. Una jugada magistral de Rayan Cherki puso al City por delante en el duelo clave de Manchester, aunque un mal control de Gianluigi Donnarumma dejó a Kai Havertz el empate.

Pero Haaland aprovechó su oportunidad en la segunda parte para dar al City una victoria que le permitiría liderar la tabla por diferencia de goles si vence al Burnley el miércoles.

El City empezó con fuerza y pudo marcar dos goles en los primeros cinco minutos: Haaland presionó tras un saque de puerta corto y, segundos después, su disparo bloqueado acabó en un remate de Cherki que, tras tocar en el hombro de Gabriel Magalhães y en el poste, quedó milagrosamente fuera.

Cherki rompió el empate con uno de los goles de la temporada, regateando a tres defensas antes de colar el balón por la esquina inferior más alejada. Pero menos de 60 segundos después, su momento de genialidad se vio arruinado por un error de Donnarumma, quien controló mal el balón en su área y su despeje desesperado golpeó a Havertz y rebotó en la red.

Donnarumma se redimió parcialmente al detener un disparo a bocajarro de Havertz en la segunda parte, y poco después Eberechi Eze remató al poste. Haaland ya había golpeado el larguero al inicio del segundo tiempo, pero en su segunda ocasión no falló.

GOAL puntúa a los jugadores del City en el Etihad Stadium...

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Gianluigi Donnarumma (5/10):

    Su toque descuidado le costó al City el empate, pero lo compensó con dos intervenciones clave: se hizo grande para frustrar a Havertz y luego inició la jugada que condujo al gol de Haaland con un pase rápido a O'Reilly.

    Matheus Nunes (6/10):

    Mantuvo el equilibrio entre ataque y defensa en su banda. Asistió a Cherki en el primer gol y su saque de banda a Donnarumma precedió al error del portero, sin ser responsable de este.

    Abdukodir Khusanov (7/10):

    Se lanzó sobre Havertz en varias ocasiones, al límite pero sin ver la roja, y bloqueó su disparo tras el poste de Gabriel.

    Marc Guehi (6/10):

    Contuvo los contraataques del Arsenal con agresividad y cortó los pases en profundidad. Vio amarilla por tirar de Rice y cabeceó directo a Raya.

    Nico O'Reilly (7/10):

    Realizó algunas jugadas deslumbrantes con el balón en los pies y aprovechó al máximo su fuerza física para defenderse de la amenaza del Arsenal a balón parado.

    • Anuncios
  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-ARSENALAFP

    Centro del campo

    Rodri (6/10):

    Ayudó al City a dominar la posesión, aunque pareció algo oxidado y perdió el balón en su campo una vez. Se retiró lesionado al final.

    Bernardo Silva (7/10):

    Se dejó la piel desde el primer hasta el último minuto en su último partido con el City ante un rival de primer nivel. Una forma digna de despedirse.

    Rayan Cherki (9/10):

    Desató el partido con un momento de genialidad y ofreció otra jugada deslumbrante para habilitar a Semenyo, aunque el toque de su compañero no fue el mejor.

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-ARSENALAFP

    Ataque

    Antoine Semenyo (5/10):

    Eslabón débil del ataque del City; Hincapie lo superó siempre, y su control y último pase fueron insuficientes.

    Erling Haaland (7/10):

    Presionó a Raya desde el inicio, remató al poste y, finalmente, su insistencia le dio el valioso gol de la victoria.

    Jeremy Doku (8/10):

    Inconformista, presionó sin pausa a Mosquera y participó directamente en el gol del triunfo.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Phil Foden (N/A):

    Sustituyó a Cherki en el minuto 85.

    Savinho (N/A):

    Salió al campo en el minuto 88.

    Nico González (N/A):

    Salió al campo en sustitución de Rodri en los últimos minutos.

    Nathan Ake (N/A):

    Salió al campo para agotar el tiempo y realizó un cabezazo decisivo.

    Pep Guardiola (8/10):

    Consiguió una victoria monumental que podría darle su séptimo título en una década al superar en astucia a su antiguo aprendiz.

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