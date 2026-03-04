Goal.com
Calificaciones de los jugadores del Manchester City contra el Nottingham Forest: ¡Ventaja para el Arsenal! Erling Haaland falla y los momentos de calidad de los visitantes dejan las esperanzas de Pep Guardiola de ganar el título pendiendo de un hilo

El Manchester City desperdició dos veces su ventaja y empató 2-2 en casa ante el Nottingham Forest, amenazado por el descenso, el miércoles, cediendo así terreno en la lucha por el título de la Premier League al Arsenal. Antoine Semenyo y Rodri marcaron para el equipo de Pep Guardiola, pero en la segunda parte recibieron dos goles magníficos del dúo inglés Morgan Gibbs-White y Elliot Anderson.

Semenyo remató de volea un centro de Rayan Cherki en el minuto 35 para marcar su quinto gol en la Premier League desde su fichaje por 64 millones de libras (85 millones de dólares) procedente del Bournemouth en enero, y el decimoquinto en total esta temporada. Sin embargo, el City estuvo lejos de su mejor nivel y en la segunda parte recibió el empate gracias a un descarado taconazo de Gibbs-White, a quien los Cityzens habían considerado fichar en verano antes de decantarse por Cherki.

Sin embargo, el empate solo duró seis minutos, ya que el City siguió el ejemplo de su rival por el título, el Arsenal, y recuperó la ventaja a partir de un córner, con Rodri apareciendo sin marca para rematar de cabeza un centro de Rayan Ait-Nouri.

El City vio cómo le anulaban un penalti a Erling Haaland tras una entrada de Matz Sels, y acabó pagando caro no haber ampliado su ventaja tras otra jugada de gran calidad de los visitantes, en la que Anderson marcó con un disparo desde fuera del área.

El City dispuso de siete minutos de tiempo añadido para volver a marcar, pero no fue suficiente, y Ryan Yates estuvo a punto de dar la sorpresa con el gol de la victoria para los visitantes, mientras que Rodri reclamó un penalti por una entrada de Anderson que fue desestimada.

El City siguió presionando hasta el final y Murillo tuvo que intervenir para evitar que el suplente Savinho marcara el gol de la victoria. El empate deja al equipo de Guardiola a siete puntos del Arsenal, pero aún tiene un partido menos y recibirá a los Gunners en abril.

GOAL puntúa a los jugadores del Man City en el Etihad Stadium...

  • Manchester City v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Gianluigi Donnarumma (6/10):

    Realizó buenas paradas ante Gibbs-White y Jesús para mantener a raya a los visitantes en la primera parte, pero se vio totalmente desconcertado por la genialidad de Gibbs-White y no pudo hacer nada ante el disparo con efecto de Anderson en los últimos minutos.

    Matheus Nunes (5/10):

    Por debajo de su nivel habitual, le costó mucho superar a la defensa de cinco del Forest. Terminó el partido como lateral izquierdo.

    Ruben Dias (6/10):

    Reaccionó un poco tarde para detener a Gibbs-White, pero no se le puede culpar demasiado dada la calidad del gol. Poco después realizó una importante entrada sobre Domínguez.

    Marc Guehi (6/10):

    Jesús le hizo pasar apuros y sus pases fueron un poco imprecisos, lo que impidió al City controlar el juego.

    Rayan Ait-Nouri (6/10):

    No pudo impedir que Aina centrara para el gol de Gibbs-White, pero pronto se redimió con su saque de esquina a Rodri.

  • Manchester City v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Centro del campo

    Rodri (7/10):

    El motor del City durante todo el partido. Jugó bien en la primera parte y se echó el equipo a la espalda para intentar llevarlo a la victoria. Lo dio todo con su gol y podría haber conseguido un penalti.

    Bernardo Silva (6/10):

    Obligó a Sels a realizar una parada tras una brillante jugada.

    Phil Foden (5/10):

    Participó mucho en la primera parte, con dos disparos a puerta y un pase en profundidad a Haaland, pero en todas las ocasiones su calidad dejó algo que desear. Fue sustituido por Doku.

  • Manchester City v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Antoine Semenyo (7/10):

    Marcó un buen gol y estuvo a punto de marcar con un potente tiro libre.

    Erling Haaland (5/10):

    Otro partido en el que no acertó con la portería y, a diferencia de otros encuentros, no aportó mucho más. Su mejor ocasión fue un disparo desviado que se estrelló en el larguero, mientras que en la primera parte disparó al lateral de la red desde un ángulo difícil.

    Rayan Cherki (7/10):

    Marcó el primer gol con una gran entrada en el área y siguió intentando asistir a sus compañeros, incluido Haaland. Tendría motivos para preguntarse por qué fue sustituido.

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-NOTTINGHAM FORESTAFP

    Sustitutos y entrenador

    Abdukodir Khusanov (5/10):

    No jugó en su mejor posición cuando entró en el campo y no pudo ayudar a abrir el juego del Forest.

    Jeremy Doku (6/10):

    No pudo aportar su magia habitual.

    Savinho (N/A):

    Tuvo un impacto positivo y tuvo mala suerte al ver cómo su disparo en el último suspiro era bloqueado por su compatriota Murillo.

    Pep Guardiola (6/10):

    Estará decepcionado con la falta de fluidez de su equipo durante todo el partido. Sus sustituciones no tuvieron mucho sentido, ya que Cherki estaba jugando bien y, al final, Khusanov y Nunes estaban fuera de posición.

