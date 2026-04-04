Calificaciones de los jugadores del Manchester City contra el Liverpool: Erling Haaland, autor de un hat-trick, lidera la clasificación, mientras que Antoine Semenyo y Rayan Cherki causan estragos en la goleada de la FA Cup

James Trafford (8/10):

No tuvo que realizar ninguna parada en la primera parte, pero se mantuvo alerta para detener un disparo de Salah al comienzo de la segunda parte y luego atajar el penalti del egipcio.

Matheus Nunes (6/10):

Inició la jugada que condujo al magnífico segundo gol. Provocó el penalti al derribar a Ekitike, pero no tuvo importancia.

Abdukodir Khusanov (8/10):

Demostró una vez más por qué es el nuevo ídolo de la afición del City con una carrera fulgurante para perseguir y presionar a Salah.

Marc Guehi (6/10):

Tuvo un comienzo titubeante contra el equipo al que estuvo a punto de fichar, cuando su despeje fue directamente a Szoboszlai, pero a partir de ahí todo fue sobre ruedas.

Nico O'Reilly (7/10):

Provocó el penalti que desató la goleada y participó en el gol de Semenyo antes de asistir a Haaland en el tercero. Marcó la diferencia por segundo partido consecutivo.