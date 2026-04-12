Calificaciones de los jugadores del Manchester City contra el Chelsea: Nico O'Reilly vuelve a ser decisivo, Rayan Cherki deslumbra y el implacable equipo de Pep Guardiola reaviva la lucha por el título

El Chelsea dominó la primera parte y amenazó con sus contraataques, pero falló en la definición. El City se salvó cuando Marc Cucurella marcó, pero estaba ligeramente en fuera de juego. La única ocasión local fue un tiro flojo de Rayan Cherki a las manos de Robert Sánchez, tras una presión de O'Reilly a Estevao.

Al inicio del segundo tiempo, O'Reilly ganó en fuerza a Santos y cabeceó un centro de Cherki para abrir el marcador. Seis minutos después, el mismo Cherki asistieron a Guehi tras una buena jugada personal, y el defensa marcó el segundo.

El festín se completó cuando Doku dribló a Caicedo, entró al área y batió a Sánchez con un disparo raso.

GOAL puntúa a los jugadores del Man City en Stamford Bridge...