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Haaland-Cherki-16:9Getty/GOAL
Richard Martin

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Calificaciones de los jugadores del Manchester City contra el Chelsea: Nico O'Reilly vuelve a ser decisivo, Rayan Cherki deslumbra y el implacable equipo de Pep Guardiola reaviva la lucha por el título

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Chelsea vs Manchester City
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El Manchester City pisa los talones al Arsenal tras una dominante segunda parte que le impulsó a una victoria por 3-0 en el campo del Chelsea, lo que le permite recortar distancias con los Gunners y dejar la lucha por el título en sus propias manos. Nico O'Reilly rompió el empate con otro cabezazo decisivo en Londres, apenas tres semanas después de su doblete decisivo en la final de la Carabao Cup, antes de que Marc Guehi y Jeremy Doku marcaran para sentenciar la victoria.

El Chelsea dominó la primera parte y amenazó con sus contraataques, pero falló en la definición. El City se salvó cuando Marc Cucurella marcó, pero estaba ligeramente en fuera de juego. La única ocasión local fue un tiro flojo de Rayan Cherki a las manos de Robert Sánchez, tras una presión de O'Reilly a Estevao.

Al inicio del segundo tiempo, O'Reilly ganó en fuerza a Santos y cabeceó un centro de Cherki para abrir el marcador. Seis minutos después, el mismo Cherki asistieron a Guehi tras una buena jugada personal, y el defensa marcó el segundo.

El festín se completó cuando Doku dribló a Caicedo, entró al área y batió a Sánchez con un disparo raso.

GOAL puntúa a los jugadores del Man City en Stamford Bridge...

  • Portero y defensa

    Gianluigi Donnarumma (7/10):

    Salió de su área para anticiparse a Joao Pedro y, al final, detuvo un disparo a bocajarro de Cucurella.

    Matheus Nunes (6/10):

    Pedro Neto le ganó en velocidad y necesitó la ayuda de Rodri. Aportó en ataque y generó una ocasión para Guehi.

    Abdukodir Khusanov (6/10):

    Jugó al límite con su posición adelantada, pero usó su velocidad para regresar a tiempo y, en una ocasión, logró desmarcar a Joao Pedro.

    Marc Guehi (7/10):

    Seguro atrás, destacó en ataque: falló dos remates en la primera parte y después dobló la ventaja con un disparo preciso.

    Nico O'Reilly (8/10):

    Dominó físicamente todo el partido, generó la única ocasión clara del City en la primera parte y marcó el 1-0 con un potente cabezazo. Se retiró lesionado.

    • Anuncios

  • Centro del campo

    Bernardo Silva (6/10):

    Guió al City en una primera parte complicada y tuvo una ocasión de gol. Lo más importante es que evitó la tarjeta amarilla que le habría dejado sancionado para el partido contra el Arsenal.

    Rodri (5/10):

    Sufrió en la primera parte por velocidad en zonas clave, pero superó un problema de tobillo y terminó el partido.

    Rayan Cherki (9/10):

    Hizo magia cuando más lo necesitaba el City y ya suma 10 asistencias en la Premier esta temporada.

  • Ataque

    Antoine Semenyo (5/10):

    No mostró su habitual impacto y falló en el tiro.

    Erling Haaland (6/10):

    Otro partido discreto ante un rival de primer nivel. Aunque le costó crear ocasiones, su presencia atrajo a los defensas y O'Reilly aprovechó el espacio. Trabajó mucho, incluso corriendo hacia su propio campo para robarle el balón a Cole Palmer.

    Jeremy Doku (7/10):

    Mejoró tras un flojo primer tiempo y fue un constante peligro por la izquierda hasta cerrar la victoria.

  • Suplentes y entrenador

    Rayan Ait-Nouri (6/10):

    Sustituyó a O'Reilly.

    Phil Foden (5/10):

    Salió por Cherki y no mostró su mismo nivel.

    Savinho (6/10):

    Sustituyó a Doku y mostró poca intensidad, pues el partido ya estaba ganado.

    Mateo Kovacic (6/10):

    Hizo su primera aparición en seis meses tras una larga baja por lesión.

    Pep Guardiola (8/10):

    Debió dar un buen sermón en el descanso, pues el City subió la presión y así pudo rotar a sus jugadores clave.

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