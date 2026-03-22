Calificaciones de los jugadores del Manchester City contra el Arsenal: ¡La final de Nico O'Reilly! El jugador local lleva a su equipo a la gloria en la Carabao Cup con un doblete decisivo

El internacional inglés volvió a marcar cuatro minutos después con otro remate de cabeza, sellando así el noveno título de la Copa de la Liga del City y su quinto triunfo bajo la dirección de Guardiola.

La primera parte fue una guerra de desgaste, que por momentos se asemejó a un partido internacional de rugby de alto nivel en el que ambos equipos solo buscaban ganar terreno con los pies. James Trafford fue el gran protagonista, realizando una triple parada para frustrar a Kai Havertz y a Bukayo Saka (en dos ocasiones). El Arsenal fue el que más llevó la iniciativa sin crear mucho más, mientras que el único intento destacable del City fue un remate de cabeza de Erling Haaland que se fue por encima del larguero.

La marea cambió tras el descanso, cuando el City comenzó a dictar el juego. Jeremy Doku empezó a dominar a Ben White y sacó a Kepa de su portería, lo que le valió un tiro libre y una tarjeta amarilla para el desventurado español. El City ganaba confianza, y no fue ninguna sorpresa que se adelantara en el marcador, aunque se beneficiara de las manos débiles de Kepa, con O'Reilly aprovechando al máximo y mostrando una verdadera determinación al agacharse y rematar de cabeza a la portería desguarnecida.

El City estaba en racha y fue a por todas, y no tardó en volver a marcar por medio de sus dos laterales: Matheus Nunes centró para un O'Reilly desmarcado, que volvió a rematar y se llevó el primer trofeo de la temporada, asestando lo que el City espera que sea un golpe a la confianza del Arsenal en la lucha por el título.

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