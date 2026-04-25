Calificaciones de los jugadores del Manchester City ante el Southampton: el golazo de Nico González y la gran actuación de Jeremy Doku mantienen vivas las esperanzas de triplete, mientras que el equipo suplente de Pep Guardiola se salva por los pelos en una semifinal de la FA Cup llena de sustos

Tras una primera parte tan tranquila que dos aficionados del City se durmieron frente a la tele, el partido cobró vida cuando el equipo de Pep Guardiola dominó y buscó el gol. Omar Marmoush y el suplente Savinho lo intentaron sin éxito, pero en el minuto 79 el Southampton sorprendió: el irlandés Azaz lanzó un disparo curvado desde lejos y abrió el marcador.

La ventaja duró solo tres minutos: Doku entró al área, disparó, el balón rebotó en James Bree y se coló en la esquina más alejada.

El Southampton respondió con otro misil de Kuryu Matsuki, pero James Trafford lo desvió por encima del larguero, y momentos después González sentenció y llevó al City a la final.

GOAL puntúa a los jugadores del City en Wembley...