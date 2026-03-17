Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Live Scores, Stats, and the Latest News
Man City Real Madrid ratings GFXGetty/GOAL
Richard Martin

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del Manchester City ante el Real Madrid: una mano de Bernardo Silva echa por tierra las esperanzas de remontada, mientras Pep Guardiola vuelve a quedarse corto ante los blancos en la Liga de Campeones

Bernardo Silva fue expulsado por primera vez en su carrera en lo que podría acabar siendo una despedida de pesadilla de la Liga de Campeones con el Manchester City, ya que el equipo de Pep Guardiola cayó por 2-1 en casa ante el Real Madrid y quedó eliminado de la competición por un marcador global de 5-1 en octavos de final. Bernardo recibió un doble castigo por tocar con la mano un disparo de Vinicius Jr. en la línea de gol, lo que permitió al brasileño marcar desde el punto de penalti y dejar al City ante una tarea casi imposible.

Vinicius volvió a marcar en el tiempo de descuento para dar otra victoria al Madrid después de que Erling Haaland empatara al final de la primera parte; el doblete del brasileño selló la tercera eliminación consecutiva del City a manos del equipo 15 veces campeón de Europa, y la cuarta en cinco años.

Para animar a la afición antes del saque inicial, se proyectaron en la pantalla gigante vídeos de las mayores remontadas de la historia del City, desde las de Gillingham y Tottenham en la era anterior a Abu Dabi hasta las de Sergio Agüero e Ilkay Gündogan, que recuperaron los títulos de la Premier League en la última jornada de la temporada. El pie de foto decía: «Hemos estado abajo antes, nos han dado por perdidos, pero una y otra vez hemos desafiado las probabilidades. Creemos».

El City comenzó el partido como si realmente sintiera que la remontada estaba al caer, y cuando Thibaut Courtois le negó el gol a Rodri, momentos después de que el belga frustrara una ocasión de Rayan Cherki, este hizo un gesto a la grada para que animara al equipo. Pero el City siempre pareció vulnerable a los rápidos contraataques del Madrid y estuvo a punto de encajar un gol cuando Vinicius estrelló un disparo en el poste y luego vio cómo Bernardo bloqueaba su rebote en la línea de gol. 

Acabaron sufriendo un destino aún peor cuando el árbitro Clément Turpin, animado por el VAR, revisó la jugada y pitó penalti antes de expulsar a Bernardo. 

A diferencia del partido de ida, Vinicius mantuvo la sangre fría desde el punto de penalti y dio al Madrid una ventaja aparentemente insuperable de cuatro goles frente a 10 hombres. El Etihad quedó atónito y en silencio, y toda la fe parecía haberse desvanecido de los aficionados. No así de los jugadores, y tras muchos intentos y numerosas paradas de Courtois, Haaland logró el empate poco antes del descanso.

El City siguió insistiendo en la segunda parte, pero el portero suplente Andriy Lunin, que sustituyó al lesionado Courtois, también frustró a los locales, deteniendo un disparo de Haaland mientras veía cómo Rodri, Antoine Semenyo e incluso Abdukodir Khusanov disparaban fuera, y cómo a Rayan Ait-Nouri y Jeremy Doku les anulaban goles por fuera de juego. 

El City acabó perdiendo la fe en los últimos compases del partido y Vinicius les castigó en el tiempo añadido, momentos después de que le anularan un gol por fuera de juego.

GOAL puntúa a los jugadores del City en el Etihad Stadium...

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Gianluigi Donnarumma (6/10):

    Realizó buenas paradas ante Brahim y Tchouameni (dos veces), aunque se arriesgó al salir de su área para enfrentarse a Vinicius, aunque no le sancionaron

    Matheus Nunes (7/10):

    Defendió bien ante Vinicius en varias ocasiones. Se mantuvo al margen de las tareas ofensivas y fue sustituido por Semenyo cuando el City buscaba una remontada improbable.

    Abdukodir Khusanov (8/10):

    Un rayo de luz en medio de la oscuridad. Demostró su velocidad de recuperación con una brillante entrada sobre Brahim y también le robó el balón a Vinicius. Se ganó el corazón de muchos aficionados.

    Ruben Dias (5/10):

    Sufrió ante Vinicius y Brahim, y no fue ninguna sorpresa que fuera sustituido en el descanso por Guehi.

    Rayan Ait-Nouri (6/10):

    Se combinó bien con Doku por la izquierda en la primera parte. Marcó un gol de cabeza en fuera de juego al final del partido.

    • Anuncios
  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRIDAFP

    Centro del campo

    Bernardo Silva (3/10):

    Perdió los nervios al tocar el balón con la mano, lo que acabó con el partido como competición. No se le puede reprochar nada por la decisión, aunque la protestara con vehemencia. Un momento de descuido que no se esperaría del capitán del City y una forma triste de despedirse probablemente de la competición como jugador del City.

    Rodri (7/10):

    Demostró confianza y liderazgo desde el principio hasta que fue sustituido por González en el minuto 74, tras haberlo dado todo en el campo. 

    Tijjani Reijnders (5/10):

    Tuvo una primera parte mediocre en la que lo único que aportó fueron tiros bloqueados, y fue sustituido sin piedad en el descanso por Ake.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Ataque

    Rayan Cherki (6/10):

    Por fin fue titular y dio un poco de chispa al ataque del City en el emocionante inicio del partido, aunque debería haber puesto más en aprietos a Courtois con su disparo inicial. Falló por poco desde fuera del área en la segunda parte.

    Erling Haaland (6/10):

    Desperdició un par de ocasiones antes de marcar su gol de rebote. Falló un par más tras el descanso, lo que llevó a Guardiola a sustituirlo.

    Jeremy Doku (7/10):

    Se deshizo de Alexander-Arnold y, al igual que en el partido de ida, sus regates con giros dentro del área merecieron mejores remates por parte de sus compañeros.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Marc Guehi (5/10):

    Se desconectó en los últimos instantes y Vinicius decidió el partido.

    Nathan Ake (6/10):

    Reforzó la defensa durante la mayor parte de la segunda parte hasta el empuje final del Madrid.

    Omar Marmoush (6/10):

    No aportó más que Haaland.

    Antoine Semenyo (5/10):

    Falló el tiro que realizó.

    Nico O'Reilly (5/10):

    El Madrid se creció tras su entrada, aunque eso no fue necesariamente culpa suya.

    Pep Guardiola (5/10):

    Elegir a Reijnders en lugar de O'Reilly le salió mal, y sacar a Haaland tampoco tuvo mucho sentido. Dicho esto, ya tenía las manos atadas debido al momento de locura de Bernardo. Su pesadilla contra el Madrid sigue, y esta no es forma de despedirse de la Champions League con el City.

Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
0