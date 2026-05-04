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Man City GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

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Calificaciones de los jugadores del Manchester City vs. Everton: ¡Jeremy Doku en el último suspiro! Su doblete rescata a Marc Guehi y compañía, pero el triunfo deja al Arsenal con una gran ventaja en la lucha por el título

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Manchester City
Everton
Premier League
FEATURES
Everton vs Manchester City
J. Doku
M. Guehi

El gol agónico de Jeremy Doku dio un punto al Manchester City en un 3-3 dramático ante el Everton, pero la debacle en la segunda parte mantiene al Arsenal con una gran ventaja en la lucha por la Premier. El City ganaba 1-0 al descanso, pero encajó dos goles en nueve minutos y casi pierde.

A pesar de la constante presión del City, el gol tardó en llegar: Doku abrió el marcador en el 43’ con un gran remate tras pase de Cherki.

Sin embargo, el equipo de Pep Guardiola se desmoronó tras el descanso y el Everton le dio la vuelta al partido en solo 13 minutos. Donnarumma ya había realizado dos buenas paradas a Ndiaye antes de que Marc Guehi, inexplicablemente, regalara el balón al suplente Toffee Thierno Barry, quien marcó el empate. Tras cierta confusión, se confirmó que el delantero estaba en posición legal.

Cinco minutos después, un cabezazo fallido de Haaland dejó el balón a merced de Jake O'Brien, que marcó el 2-1. El 3-1 llegó tras un desvío de Barry a disparo de Merlin Rohl, a nueve del final. El City respondió rápido: Haaland entró al área y batió a Pickford.

Cuando parecía que se les escapaba el partido y el título, Doku firmó otro tanto en el 97 para salvar un punto. Repitió la fórmula, ahora con la derecha, y su disparo desde el borde del área batió a Pickford. El empate deja al City a cinco puntos del Arsenal, con cuatro jornadas por jugar.

GOAL puntúa a los jugadores del Man City desde el Hill Dickinson Stadium...

  • Everton v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Gianluigi Donnarumma (6/10):

    Atento en una intercepción que evitó un gol y con dos buenas paradas a Ndiaye, aunque no pudo hacer nada en el córner que dio la ventaja al Everton.

    Matheus Nunes (5/10):

    Pase brillante en la jugada del primer gol, aunque Ndiaye le complicó la segunda parte.

    Abdukodir Khusanov (6/10):

    Mantuvo su solidez defensiva y disfrutó del duelo con Beto, aunque perdió compostura tras el descanso.

    Marc Guehi (3/10):

    Se centró en sus pases y ayudó a construir el juego desde atrás, incluso subiendo al ataque. Un grave error le costó caro, aunque se redimió con una gran entrada sobre Ndiaye.

    Nico O'Reilly (6/10):

    Fue clave en la salida de balón del City, incluso en la jugada previa al primer gol, aunque el Everton aprovechó el espacio a su espalda en la segunda parte.

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  • FBL-ENG-PR-EVERTON-MANCHESTER CITYAFP

    Centro del campo

    Nico González (6/10):

    Mantuvo al City en marcha con sus pases y realizó una recuperación crucial en la jugada previa al primer gol de Doku. Se perdió en el caos cuando el partido se le escapó a su equipo.

    Bernardo Silva (5/10):

    Estuvo en todas partes en la primera parte, trabajando sin descanso por el equipo. Sin embargo, perdió eficacia a medida que avanzaba el partido y el City perdía el control.

    Rayan Cherki (7/10):

    Aunque mostró frustración en momentos, sumó su undécima asistencia en la Premier League y golpeó las manos de Jordan Pickford con un potente disparo.

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-MANCHESTER CITYAFP

    Ataque

    Antoine Semenyo (5/10):

    Siempre peligroso por la banda derecha, pero le faltó serenidad en los remates y acabó desvaneciéndose.

    Erling Haaland (6/10):

    Actuación típica: poco participativo, pero marcó. Falló un cabezazo clave que aprovechó O'Brien.

    Jeremy Doku (8/10):

    Eléctrico, complicó a su marcador. Abrió el marcador con un zurdazo a la escuadra y selló el empate en el final con otra gran definición.

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-MANCHESTER CITYAFP

    Suplentes y entrenador

    Mateo Kovacic (4/10):

    Debería haberse mantenido en pie, pues dejó escapar a Rohl justo antes del tercer gol. Disparó alto desde buena posición.

    Phil Foden (5/10):

    Disparó muy desviado y no logró marcar la diferencia.

    Omar Marmoush (6/10):

    Parecía peligroso, lo que plantea la pregunta de si Guardiola debería haberle dado minutos antes.

    Pep Guardiola (5/10):

    No entendió cómo se le escapó el partido tras el descanso y se conformó con salvar un punto, aunque perdió terreno frente al Arsenal.

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