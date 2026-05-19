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Mark Doyle

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del Manchester City ante el Bournemouth: ¡Se acabó la lucha por el título! La despedida perfecta de Pep Guardiola se esfuma mientras Antoine Semenyo sufre ante su antiguo club en un empate que entrega el trofeo de la Premier League al Arsenal

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Manchester City
P. Guardiola
Premier League
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Bournemouth vs Manchester City

A pesar del esfuerzo de Erling Haaland, Manchester City le regaló el título de la Premier League al Arsenal al empatar 1-1 en Bournemouth el martes. Los visitantes llegaron al Vitality Stadium con la esperanza de acercarse a dos puntos antes de la última jornada y dar a Pep Guardiola la oportunidad de levantar el trofeo por séptima vez antes de dejar el banquillo.

Sin embargo, los visitantes nunca se sintieron cómodos, quizá distraídos por el revuelo mediático sobre la salida de Guardiola tras diez años en el Etihad o agotados tras ganar el sábado la FA Cup al Chelsea. Sea cual sea la razón, estuvieron por debajo de su nivel habitual en la primera parte y se quedaron atrás tras un golazo de Eli Junior Kroupi a seis minutos del descanso.

Tras el descanso, Guardiola retiró a Semenyo —de regreso amargo a su antiguo campo—, al apagado Bernardo Silva y al decepcionante Kovacic, pero los suplentes no cambiaron la historia.

El Bournemouth mereció ganar, pero el conjunto de Andoni Iraola, que aspira a la Liga de Campeones, falló varias ocasiones claras antes de que Haaland recortara en el descuento tras un lío en el área.

Demasiado tarde para el City, que ahora mira a un futuro incierto sin uno de los mejores entrenadores de la historia.

A continuación, GOAL puntúa a todos los jugadores del City que saltaron al campo en una noche devastadora en el Vitality Stadium...


  • FBL-ENG-PR-BOURNEMOUTH-MAN CITYAFP

    Portero y defensa

    Gigi Donnarumma (7/10):

    Se quedó clavado en el sitio tras el disparo de Kroupi, pero el portero italiano mantuvo al City en el partido con algunas paradas importantes.

    Matheus Nunes (4/10):

    El Bournemouth se centró en el improvisado lateral derecho como eslabón débil de la defensa del City, así que no extrañó que su primer gol llegara por ese costado.

    Abdukodir Khusanov (5/10):

    El central uzbeko, con un posicionamiento deficiente, contribuyó a la falta de solidez defensiva del City.

    Marc Guehi (5/10):

    No fue su noche: perdió muchos duelos.

    Nico O'Reilly (5/10):

    Nunca se mostró cómodo en defensa y desperdició una excelente oportunidad de empatar el partido al comienzo de la segunda parte, tras un pase en profundidad de Haaland.

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  • Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Centro del campo

    Rodri (7/10):

    Comenzó dominando con sus precisos pases, creó dos ocasiones y golpeó un poste antes del empate de Haaland. Sin embargo, no alcanzó su mejor nivel, y la defensa quedó expuesta ante los rápidos contraataques del Bournemouth.

    Mateo Kovacic (3/10):

    Desesperadamente ineficaz: aportó poco en defensa y nada en ataque, y fue sustituido a los 10 minutos de la segunda parte.

    Bernardo Silva (4/10):

    Su aportación fue escasa y fue reemplazado antes de la hora.

  • Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Antoine Semenyo (5/10):

    Creó una gran ocasión para Doku al principio con una magnífica jugada por la banda y marcó un gol bien ejecutado, aunque fue anulado por fuera de juego. Quizá le pesó su heroicidad en Wembley, pues fue sustituido poco después del descanso.

    Erling Haaland (8/10):

    Dio un gran pase en profundidad a Semenyo, cuyo control fallido evitó el gol; luego O'Reilly malogró otra asistencia suya. El City solo le ofreció una ocasión clara en el descuento, y, como era de esperar, la aprovechó.

    Jeremy Doku (5/10):

    Creó espacio en la frontal con una buena finta, pero su disparo a Petrovic fue flojo. Luego tuvo más el balón sin aportar demasiado, y el hombre que más había hecho por el título del City fue sustituido, con razón, a un cuarto de hora del final.


  • Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Rayan Cherki (5/10):

    Podría haber sido titular, pero no cambió el partido pese a tener más de media hora.

    Phil Foden (5/10):

    Parecía recuperar algo de su antiguo esplendor contra el Palace la semana pasada, pero no aportó la chispa que el City necesitaba como suplente en la segunda parte.

    Savinho (5/10):

    Sustituyó a Semenyo en la banda, pero tampoco fue decisivo.

    Omar Marmoush (N/A):

    Entró por Doku en los últimos 15 minutos.

    Pep Guardiola (4/10):

    El técnico, en su despedida, alineó a Kovacic en vez de Cherki y nada funcionó. Sus cambios en la segunda parte tampoco surtieron efecto. Un final discreto para su última lucha por la Premier.

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