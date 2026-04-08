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Liverpool PSG ratings GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del Liverpool vs. PSG: la reorganización táctica de Arne Slot no funcionó y los Reds, sin mordiente, volvieron a quedar en evidencia en su última derrota ante el vigente campeón de la Liga de Campeones

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Liverpool
A. Slot
Liga de Campeones
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Paris Saint-Germain vs Liverpool

Las esperanzas del Liverpool de salvar la temporada sufrieron otro golpe el miércoles, cuando el equipo de Arne Slot perdió 2-0 en la ida de cuartos de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain. El técnico, cuestionado, había exigido una reacción tras la eliminación en la FA Cup ante el Manchester City, pero, pese a no rendirse, su equipo acabó cediendo sin claridad ante un rival superior.

En un intento por evitar otra goleada, Slot salió con un 3-4-2-1 que le daba cinco defensas. Pero a los 11 minutos Liverpool ya perdía: Desire Doué, rodeado de rojos, remató desviado y abrió el marcador.

Los visitantes no reaccionaron y no remataron ni una vez en la primera parte, y el PSG amplió la ventaja cuando Khvicha Kvaratskhelia recibió un gran pase de Joao Neves, regateó a su compatriota Giorgi Mamardashvili y marcó.

Slot introdujo cuatro cambios en el 78 para frenar la avalancha, pero un derrochador PSG perdonó la sentencia. El Liverpool sigue vivo, pero hace falta mucho valor para creer que este flojo equipo elimine al vigente campeón.

GOAL valora a todos los Reds en otra noche deprimente para Slot...

  • FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

    Portero y defensa

    Giorgi Mamardashvili (5/10):

    No pudo evitar el disparo desviado de Doue y quizá reaccionó tarde ante el gol de Kvaratskhelia, pero sus paradas mantuvieron al Liverpool en la eliminatoria.

    Joe Gómez (5/10):

    Sorprendente en la defensa de tres, realizó buenas entradas y aportó peligro con sus saques de banda; la amarilla que recibió por una entrada limpia fue ridícula.

    Ibrahima Konaté (3/10):

    Doué lo superó con facilidad en la acción del primer gol y solo pudo frenar a Kvaratskhelia derribándolo. Se salvó de la expulsión tras una entrada sobre Zaire-Emery que primero se señaló como penalti. Le falta nivel.

    Virgil van Dijk (4/10):

    Se indignó por la defensa en el primer gol, pero él mismo suele dar la espalda a los disparos. Tras criticar a sus compañeros en el Etihad, el capitán debía dar ejemplo en París. No lo hizo.

    • Anuncios
  • FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

    Centro del campo

    Jeremie Frimpong (4/10):

    Buen desborde por la derecha, pero nunca envió el balón adecuado al área.

    Ryan Gravenberch (3/10):

    Intentó progresar y generar peligro, pero no controló el partido y falló al no seguir la carrera de Kvaratskhelia en el segundo gol.

    Alexis Mac Allister (3/10):

    Corrió mucho, pero se salvó de encajar un gol tras un cabezazo desviado que debió marcar Dembélé y, frustrado, cometió una estúpida falta sobre Doue que le costó la amarilla.

    Milos Kerkez (4/10):

    Como Frimpong, se siente más cómodo como lateral, apenas subió al ataque y, cuando lo hizo, sus avances pasaron desapercibidos.

  • FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

    Ataque

    Dominik Szoboszlai (4/10):

    El húngaro, el más adelantado del Liverpool sin balón, presionó al PSG, pero su impacto ofensivo fue mínimo.

    Florian Wirtz (5/10):

    Lástima que el Liverpool no le diera más balones: mostró su calidad con un pase por encima de la defensa del PSG a Frimpong y otro en profundidad a Ekitike.

    Hugo Ekitike (3/10):

    Jugar solo en punta en estas circunstancias nunca es fácil, pero el francés complicó su noche al elegir con frecuencia la opción equivocada.

  • Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Andy Robertson (N/A):

    Sustituyó en el lateral izquierdo a un agotado Kerkez.

    Alexander Isak (N/A):

    Entró en los últimos minutos por el ineficaz Ekitike en su regreso de la lesión.

    Curtis Jones (N/A):

    Salió al campo en sustitución de Szoboszlai en el centro del campo, como parte de la cuádruple sustitución de Slot.

    Cody Gakpo (N/A):

    Salió al campo en sustitución de Wirtz para los últimos 12 minutos.

    Trey Nyoni (N/A):

    Entró por Frimpong en el descuento.

    Arne Slot (2/10):

    Pasó a una defensa de cinco para frenar al PSG, pero el Liverpool nunca se adaptó y tuvo suerte de perder solo 2-0.

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