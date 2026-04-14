Calificaciones de los jugadores del Liverpool vs. París Saint-Germain: ¡Arne Slot vuelve a equivocarse! La apuesta por Alexander Isak falla, y la lesión de Hugo Ekitike agrava la eliminación de los Reds de la Liga de Campeones

Giorgi Mamardashvili (6/10):

Estuvo atento y evitó el remate de Warren Zaire-Emery, luego realizó una parada con el puño para bloquear un globo de Dembélé. Sin embargo, más tarde el ’10’ del PSG lo superó con facilidad en dos ocasiones.

Jeremie Frimpong (3/10):

Pésimo partido del holandés, que no falló en defensa pero perdió el balón varias veces en la primera parte y fue sustituido al descanso.

Ibrahima Konaté (7/10):

El francés completó una buena noche con una intercepción clave ante Dembélé en la primera parte y mucho esfuerzo para contener al PSG.

Virgil van Dijk (7/10):

Parecía que iba a abrir el marcador, pero Marquinhos lo evitó con una brillante intervención, y dirigió bien a su defensa durante la mayor parte del partido.

Milos Kerkez (7/10):

Estuvo a punto de romper el empate con una entrada en deslizamiento en el segundo palo que fue brillantemente atajada por Matvey Safonov, antes de desperdiciar otra ocasión con su pierna derecha, la menos hábil. Sin embargo, en general, realizó una actuación sólida.