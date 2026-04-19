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Van Dijk Salah Liverpool GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del Liverpool vs. Everton: Virgil van Dijk y Mohamed Salah, inmortales del Merseyside. Las leyendas ‘Reds’ dominan en el Hill Dickinson Stadium y ganan un derbi dramático

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Liverpool
V. van Dijk
M. Salah
Premier League
FEATURES
Everton vs Liverpool

El Liverpool se colocó con siete puntos de ventaja en la lucha por terminar entre los cinco primeros de la Premier League, gracias a un gol de Virgil van Dijk en el último suspiro que le dio la victoria por 2-1 sobre el Everton el domingo. Mohamed Salah abrió el marcador en su último derbi de Merseyside, Beto igualó en la segunda parte, pero Van Dijk sentenció en el último suspiro en el primer duelo entre los eternos rivales en el Hill Dickinson Stadium.

Everton empezó con más ímpetu. Giorgi Mamardashvili detuvo con una gran parada un cabezazo de Beto y, poco después, el mismo Beto envió un disparo fuera tras un pase en profundidad. Iliman Ndiaye pensó que había abierto el marcador, pero el VAR anuló el gol por fuera de juego.

Sin embargo, unos segundos después los Reds recuperaron en la medular, Gakpo asistió a Salah y este batió a Pickford. El inglés salvó luego un disparo lejano de Gakpo, y el equipo de Arne Slot dominó el resto del primer tiempo.

Sin embargo, los locales empataron cuando Beto remató un centro raso de Kiernan Dewsbury-Hall. A partir de ahí, ambos equipos buscaron el gol: James Tarkowski despejó sobre la línea un cabezazo de Gakpo, y el portero suplente Freddie Woodman tuvo que intervenir tras sustituir al lesionado Mamardashvili.

Pero Van Dijk sentenció en el descuento: cabeceó un córner y enloqueció a la grada visitante.

GOAL puntúa a los jugadores del Liverpool en el Hill Dickinson Stadium...

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-LIVERPOOLAFP

    Portero y defensa

    Giorgi Mamardashvili (7/10):

    Realizó una gran parada al inicio para detener a Beto y mostró seguridad. Debió ser retirado en camilla tras chocar con el delantero de los Toffees en el gol del empate.

    Curtis Jones (6/10):

    Jugó como lateral con indicación de sumarse al centro del campo; sus pases fueron irregulares y el empate llegó por su banda, aunque contuvo bien a Ndiaye.

    Ibrahima Konaté (4/10):

    Sufrió con los movimientos de Beto y falló en el seguimiento de Dewsbury-Hall en el empate. Un mal cabezazo casi le costó otro gol.

    Virgil van Dijk (7/10):

    Hizo lo que tenía que hacer cuando se le puso a prueba, aunque algunos de sus despejes fueron un poco bruscos. Resultó ser el héroe del partido con un magnífico cabezazo en los últimos instantes.

    Andy Robertson (6/10):

    Realizó un par de intervenciones defensivas clave y dio algunos pases transversales llamativos. Beto le ganó el duelo físico en el remate a bocajarro del delantero.

    • Anuncios
  • FBL-ENG-PR-EVERTON-LIVERPOOLAFP

    Centro del campo

    Dominik Szoboszlai (6/10):

    Tuvo el balón en momentos clave, pero no alcanzó su nivel habitual en el centro del campo. Perdió a Dewsbury-Hall en la primera parte y quedó descolocado cuando su rival directo asistieron a Beto. Se redimió con un magnífico córner que Van Dijk cabeceó a gol.

    Ryan Gravenberch (7/10):

    Escapó de la amarilla temprana y mantuvo su juego físico. Llevó el balón con criterio en varias ocasiones.

    Florian Wirtz (5/10):

    Siempre rodeado al recibir, debió bajar a buscar espacios. Firmó un par de buenos pases en profundidad, pero debió aportar más.

  • Everton v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Mohamed Salah (7/10):

    Marcó un bonito gol para romper el empate tras un inicio tranquilo y, a partir de ahí, mostró más energía y peligro cada vez que controlaba el balón en el último tercio.

    Alexander Isak (3/10):

    Prácticamente invisible. Solo disparó una vez a Pickford y apenas inquietó a Tarkowski o Branthwaite.

    Cody Gakpo (7/10):

    Una de sus mejores actuaciones en una temporada para olvidar. Dio un pase magnífico a Salah para el primer gol y superó con facilidad a O'Brien en el regate, aunque falló un par de ocasiones dentro del área.

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-LIVERPOOLAFP

    Suplentes y entrenador

    Freddie Woodman (6/10):

    Tuvo un momento de confusión al controlar un balón en el borde del área, pero por lo demás no se dejó intimidar en su debut en la liga con los Reds.

    Rio Ngumoha (6/10):

    Realizó un par de regates peligrosos antes de enviar por encima del larguero una buena ocasión en los últimos compases del partido.

    Alexis Mac Allister (N/A):

    Salió en sustitución de Wirtz en los últimos 10 minutos.

    Jeremie Frimpong (N/A):

    Jugó 10 minutos tras sustituir a Gakpo.

    Milos Kerkez (N/A):

    Sustituyó a Robertson en los últimos compases.

    Arne Slot (6/10):

    Debe encontrar la forma de involucrar a Isak tras su floja actuación y tal vez haber recurrido antes a Ngumoha. Aun así, su equipo controló el partido y logró la victoria en el final.

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