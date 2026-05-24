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Mohamed Salah Liverpool Brentford ratings GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del Liverpool vs. Brentford: Mo Salah se despide con una asistencia magistral y los Reds aseguran la Liga de Campeones con un empate en la última jornada

Player ratings
Liverpool
Premier League
FEATURES
Liverpool vs Brentford
Brentford
M. Salah
A. Robertson
A. Slot
C. Jones

Con los ojos llenos de lágrimas, Mohamed Salah se despidió de Anfield tras batir el récord de asistencias del Liverpool en la Premier League, en el 1-1 del domingo ante el Brentford. A pesar de los rumores sobre si Arne Slot dejaría fuera al «Rey Egipcio» tras las críticas indirectas de Salah después de la derrota ante Aston Villa, el jugador de 33 años fue titular en la banda derecha, posición que ha hecho suya desde su llegada procedente de la Roma en 2017.

Como era de esperar, Salah buscó aumentar su cuenta de 257 goles con el Liverpool, pero no lo logró: su mejor intento, un tiro libre desde el borde del área, golpeó el poste izquierdo.

Aun así, firmó su asistencia 93 con un preciso centro desde la derecha que Curtis Jones aprovechó para marcar poco antes del minuto 60.

El Brentford igualó con un cabezazo de Kevin Schade, pero el punto bastó a los locales para asegurar la quinta plaza y la clasificación a la Liga de Campeones.

A continuación, GOAL valora a todos los jugadores del Liverpool que saltaron al campo en Anfield, donde Salah y Andy Robertson cerraron sus carreras en Merseyside.



  • Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Alisson Becker (6/10):

    En lo que podría haber sido su última aparición en Anfield con el Liverpool, el brasileño realizó una sensacional y decisiva parada a bocajarro ante Kevin Schade justo antes del descanso. Sin embargo, no pudo evitar que el Brentford empatara.

    Curtis Jones (7/10):

    Volvió a actuar como lateral derecho y cumplió. Participó en las mejores jugadas ofensivas del Liverpool en la primera parte y marcó el gol decisivo con una llegada perfecta para rematar un centro de Salah. El balón que acabó en el cabezazo de Schade le golpeó en la espalda, pero recordó su calidad ante su posible salida en verano.

    Ibrahima Konaté (5/10):

    Dominó por alto y mostró precisión en el pase, aunque recibió una amarilla evitable por una falta torpe, propia de un Konaté sin contrato.

    Virgil van Dijk (6/10):

    Actuación dominante del holandés, aunque lamentará que el Liverpool volvió a encajar.

    Andy Robertson (6/10):

    Titular ante Milos Kerkez en su despedida, fue sólido sin brillar. Schade le ganó la posición en el gol del empate, aunque el centro desviado sorprendió a toda la defensa. Al igual que su amigo Salah, el escocés recibió una ovación merecida al ser sustituido.

    • Anuncios
  • Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Centro del campo

    Ryan Gravenberch (7/10):

    Gravenberch, muy activo, realizó dos buenas internadas en la primera parte y casi marca con un disparo desde lejos.

    Alexis Mac Allister (5/10):

    Jugó con mucha energía, pero fue otra actuación mayormente ineficaz; su frustración quedó patente en la entrada descontrolada sobre Igor Thiago, que le costó la amarilla en el descuento.

    Dominik Szoboszlai (7/10):

    No paró de correr y asistió a Gakpo con un centro magnífico que merecía gol, además de crear otra ocasión clara para Florian Wirtz. Sin ser deslumbrante, es difícil criticar al único candidato real al título de mejor jugador de la temporada del Liverpool.

  • Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Mohamed Salah (8/10):

    Parecía decidido a despedirse con un gol y tuvo mala suerte: su gran falta en la primera parte golpeó el poste con Kelleher batido. El pase que originó el tanto de Jones fue un clásico de Salah y le permitió superar a Gerrard como máximo asistente del Liverpool en la Premier.

    Cody Gakpo (6/10):

    Generó un par de ocasiones para sus compañeros y fue él quien asistieron a Salah en el primer gol, pero se marchó frustrado tras ver cómo su remate de cabeza a puerta vacía, tras centro de Szoboszlai, impactaba en un defensa del Brentford.

    Rio Ngumoha (7/10):

    El valiente juvenil desafió a su marcador en cada ocasión y rozó el gol con un gran disparo que se marchó ligeramente desviado.


  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-BRENTFORDAFP

    Suplentes y entrenador

    Florian Wirtz (6/10):

    El alemán, ya recuperado, entró por Ngumoha con menos de 20 minutos por jugarse; pese a arrancar algo lento, solo una gran parada de Kelleher al final evitó su gol de la victoria.

    Jeremie Frimpong (5/10):

    Tomó el relevo de Salah en la banda derecha en el minuto 74, pero no tuvo mucho impacto.

    Trey Nyoni (N/A):

    Entró por Gravenberch en el centro del campo durante los últimos 10 minutos.

    Milos Kerkez (N/A):

    Salió por Robertson en el 83.

    Joe Gómez (N/A):

    Sustituyó a Konate en los últimos minutos.

    Arne Slot (5/10):

    Resistió la tentación de dejar en el banquillo a Salah tras su último arrebato y fue recompensado con una asistencia. Ngumoha también lo hizo bien en su última titularidad, pero Slot tiene mucho trabajo por delante este verano para arreglar su desastrosa defensa.