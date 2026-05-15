El Villa empezó fuerte y, tras un breve repunte del Liverpool, se adelantó justo antes del descanso gracias a un gran disparo con efecto de Morgan Rogers, al final de una jugada a balón parado. Sin embargo, los visitantes empataron al inicio de la segunda parte cuando Virgil van Dijk, completamente solo, cabeceó a la red una falta lateral.

Sin embargo, la remontada no llegó, pues los de Unai Emery recuperaron la ventaja en menos de cinco minutos. Instantes después de que Rio Ngumoha estrellara el balón en el poste, un resbalón de Dominik Szoboszlai permitió una rápida combinación de Rogers y Watkins, quien marcó en el segundo palo. Poco después, Emi Buendía acertó el larguero, pero el Villa sentenció enseguida: Watkins aprovechó un rechace de Giorgi Mamardashvili para fusilar.

En el 90’, Watkins se vistió de asistente para que John McGinn, con calma, colocara el balón en la escuadra desde el borde del área y sentenciara la noche negra de los campeones. Van Dijk marcó su segundo cabezazo, pero solo fue el 3-2. Con este triunfo el Villa supera al Liverpool y se mete cuarto, garantizando su plaza en la Liga de Campeones, mientras que al equipo de Slot aún le queda trabajo.

GOAL puntúa a los jugadores del Liverpool en Villa Park...