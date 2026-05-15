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Liverpool GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

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Calificaciones de los jugadores del Liverpool vs. Aston Villa: ¿Se le acabó el tiempo a Arne Slot? Los Reds cayeron goleados por Ollie Watkins y compañía, pese al esfuerzo del joven Rio Ngumoha

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Aston Villa vs Liverpool

La defensa del título del Liverpool tocó fondo el viernes: perdió 4-2 contra el Aston Villa, ya clasificado para la Liga de Campeones, y puso en riesgo su propio pase a Europa. Ollie Watkins fue un tormento: marcó dos goles y dio una asistencia. El equipo de Arne Slot queda quinto, cuatro puntos por encima del Bournemouth, sexto, tras jugar un partido más.

El Villa empezó fuerte y, tras un breve repunte del Liverpool, se adelantó justo antes del descanso gracias a un gran disparo con efecto de Morgan Rogers, al final de una jugada a balón parado. Sin embargo, los visitantes empataron al inicio de la segunda parte cuando Virgil van Dijk, completamente solo, cabeceó a la red una falta lateral.

Sin embargo, la remontada no llegó, pues los de Unai Emery recuperaron la ventaja en menos de cinco minutos. Instantes después de que Rio Ngumoha estrellara el balón en el poste, un resbalón de Dominik Szoboszlai permitió una rápida combinación de Rogers y Watkins, quien marcó en el segundo palo. Poco después, Emi Buendía acertó el larguero, pero el Villa sentenció enseguida: Watkins aprovechó un rechace de Giorgi Mamardashvili para fusilar.

En el 90’, Watkins se vistió de asistente para que John McGinn, con calma, colocara el balón en la escuadra desde el borde del área y sentenciara la noche negra de los campeones. Van Dijk marcó su segundo cabezazo, pero solo fue el 3-2. Con este triunfo el Villa supera al Liverpool y se mete cuarto, garantizando su plaza en la Liga de Campeones, mientras que al equipo de Slot aún le queda trabajo.

GOAL puntúa a los jugadores del Liverpool en Villa Park...

  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-LIVERPOOLAFP

    Portero y defensa

    Giorgi Mamardashvili (4/10):

    Casi encaja un gol al salir tarde de la portería y no transmitió confianza. Podría haber evitado el primer y el tercer tanto del Villa.

    Joe Gómez (4/10):

    No ganó ningún duelo por el balón y aportó poco en fase ofensiva desde el lateral derecho.

    Ibrahima Konaté (5/10):

    Atormentado por Watkins en otra actuación inestable del francés, al que no le dieron ni un momento para asentarse.

    Virgil van Dijk (6/10):

    Inusualmente impreciso al salir desde atrás. Marcó dos goles de cabeza sencillos, pero el capitán se mostró muy frustrado.

    Milos Kerkez (4/10):

    Por su banda llegaba el peligro del Villa, y no fue eficaz en ninguna área. Horrible en defensa ante McGinn al final.

    • Anuncios
  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-LIVERPOOLAFP

    Centro del campo

    Alexis Mac Allister (5/10):

    Sin control del partido, aunque ayudó en defensa. Exageró una falta antes del tercer gol del Villa.

    Ryan Gravenberch (4/10):

    Pasivo en el centro del campo, superado en el duelo físico y con suerte de no ser sancionado tras un mal pase. Sustituido cuando aún quedaba mucho tiempo por jugar.

    Dominik Szoboszlai (6/10):

    Puso a prueba a Emi Martínez con su característico disparo con efecto desde lejos y asistió en los dos goles de Van Dijk, aunque su resbalón en el otro extremo costó caro.

  • Aston Villa v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Curtis Jones (5/10):

    Recorrió todo el campo buscando el balón y aportó algo de empuje, pero se le retrasó a lateral derecho, lo que le limitó.

    Cody Gakpo (4/10):

    No fue lo suficientemente rápido como para frenar a Rogers en el primer gol. El juego de pase no fue muy bueno, pero él se quedó como un mero espectador en la delantera.

    Rio Ngumoha (6/10):

    De nuevo, la mayor chispa ofensiva del Liverpool. Siempre peligroso y con mala suerte al estrellar el balón en el poste.

  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-LIVERPOOLAFP

    Suplentes y entrenador

    Federico Chiesa (6/10):

    Parecía muy activo, pero no logró marcar la diferencia.

    Florian Wirtz (5/10):

    No logró meterse en el partido en absoluto.

    Mohamed Salah (N/A):

    Igual que Wirtz: no tuvo el efecto deseado.

    Arne Slot (3/10):

    Se ha sugerido que su puesto está a salvo, pero fue otra noche horrible en la que sus jugadores no respondieron a la intensidad rival. Una actuación que podría influir en la decisión directiva sobre su futuro.

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