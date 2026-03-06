Calificaciones de los jugadores del Liverpool contra los Wolves: ¡Andy Robertson aún no ha terminado! El veterano escocés ayuda a los Reds a clasificarse para los cuartos de final de la FA Cup, mientras que Rio Ngumoha aprovecha su oportunidad para impresionar

Alisson Becker (6/10):

Una vez más, tuvo muy poco trabajo durante largos periodos, aunque hubo un momento de peligro en el que casi le marcan un gol tras fallar en su intento de atrapar un centro en el segundo palo.

Dominik Szoboszlai (6/10):

Slot decidió sabiamente no pedirle a Jeremie Frimpong, que ya estaba en forma, que jugara dos partidos en tres días, por lo que el húngaro fue titular como lateral derecho e hizo un trabajo decente, como de costumbre. Sin embargo, se sentirá frustrado por no haber logrado cortar el pase de Johnstone hacia adelante para que Hee-Chan marcara.

Joe Gomez (7/10):

Excelente respuesta a su desafortunado papel en el gol de la victoria del Wolves el martes, con el versátil defensa mostrando mucha serenidad en el centro de la zaga. El Liverpool rezará para que se mantenga en forma durante el resto de la temporada.

Virgil van Dijk (7/10):

Una noche mucho más agradable para el holandés, que esta vez se enfrentó con facilidad a la amenaza física de Tolu Arokodare antes de disfrutar de un descanso poco habitual a falta de 10 minutos para el final.

Andy Robertson (8/10):

¡Aún le queda vida al viejo perro! El fogoso escocés no ha estado muy contento con su falta de minutos en los últimos meses, pero no podría haber hecho mucho más para mantener su puesto en el partido contra el Gala, tras ofrecer una actuación espectacular por la banda izquierda, que en su día fue su sello distintivo. Sin embargo, Robertson fue el culpable de dejar a Hee-Chan en posición legal en el gol del honor del Wolverhampton.