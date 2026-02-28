Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Liverpool HIC 16:9Getty/GOAL
Harry Sherlock

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del Liverpool contra el West Ham: ¡Anfield da un suspiro de alivio! La magia de Hugo Ekitike inspira a los poco convincentes Reds de Arne Slot a la victoria sobre los desesperados Hammers

El Liverpool venció al West Ham United por 5-2 en un partido extraordinario de la Premier League disputado el sábado. El equipo de Arne Slot le debe mucho a la magia de Hugo Ekitike, que marcó y dio una asistencia en un partido muy tenso en defensa, ya que los Reds dejaron que los Hammers se metieran en el partido no una, sino dos veces.

El Liverpool se adelantó en el marcador a los cinco minutos gracias a Ekitike, que remató un buen pase de Ryan Gravenberch, aunque el portero del West Ham, Mads Hermansen, se lamentará por haber dejado pasar el balón por debajo de él. 

Los Reds marcaron el segundo a los 24 minutos, cuando Virgil van Dijk se elevó por encima de todos en el área para rematar de cabeza un córner de Dominik Szoboszlai. 

Sin embargo, el equipo de Arne Slot siguió siendo vulnerable a la velocidad del West Ham en los contraataques, y algunas imprecisiones defensivas estuvieron a punto de dar al Irons la oportunidad de remontar el partido, sobre todo cuando Alisson Becker estuvo a punto de pasar el balón directamente a Jarrod Bowen en su propia área.

Posteriormente, se respiró un suspiro de alivio cuando Alexis Mac Allister remató brillantemente tras un pase de Ekitike, enviando el balón al fondo de la red tras un desvío de Aaron Wan-Bissaka. 

Sin embargo, casi inmediatamente después de la reanudación, Tomas Soucek recortó distancias al colarse entre la defensa del Liverpool y rematar a bocajarro. Se revisó el VAR, pero el gol fue concedido.

La esperanza parecía haberse esfumado cuando Cody Gakpo se coló en el área y remató con la ayuda de un desvío, pero los Hammers no se rindieron y Taty Castellanos recortó distancias cinco minutos más tarde.

Pero el partido terminó definitivamente en el minuto 82: Jeremie Frimpong, que había entrado como suplente, centró y Axel Disasi desvió el balón hacia su propia portería.

GOAL puntúa a los jugadores del Liverpool en Anfield... 

  • Liverpool v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Alisson Becker (5/10):

    Casi le da a Bowen una gran oportunidad al pasarle el balón directamente al extremo, pero su toque rebotó en él y acabó en los brazos del brasileño. Su defensa le falló cuando Soucek marcó, pero estuvo terrible en el cabezazo de Taty Castellanos. 

    Joe Gómez (5/10):

    No se le vio por ningún lado cuando el West Ham recortó distancias. Fue sustituido en la segunda parte tras una actuación en la que realizó más carreras de recuperación que sprints hacia delante.

    Ibrahima Konate (4/10):

    No parece tan cómodo como debería. A veces le costaba controlar sus pies y cometió algunos errores. 

    Virgil van Dijk (6/10):

    Magnífico cabezazo para poner el 2-0. Defendió muy mal al permitir la entrada de Soucek. Es un Rolls-Royce, pero el motor se cala de vez en cuando. 

    Milos Kerkez (6/10):

    Tuvo dificultades en algunos momentos contra Summerville, pero no fue tan culpable como algunos de sus compañeros en la zaga. 

    • Anuncios
  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-WEST HAMAFP

    Centro del campo

    Ryan Gravenberch (7/10):

    Su inteligente pase a Ekitike propició el primer gol. Realizó un buen trabajo defensivo, subiendo y bajando por la banda. 

    Dominik Szoboszlai (8/10):

    Magnífico lanzamiento de córner para el remate de cabeza de Van Dijk. Continuamente pasó el balón al último tercio del campo y buscó crear ocasiones. 

    Alexis Mac Allister (7/10):

    Magnífica volea para marcar el tercero. No tan fuerte en defensa, pero aun así, fue un gran remate.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-WEST HAMAFP

    Ataque

    Mohamed Salah (5/10):

    Lejos de su nivel habitual. Tocó el balón cuando pudo, pero no encontró la manera de penetrar la defensa del West Ham. 

    Hugo Ekitike (8/10):

    Remate instintivo por debajo de Hermansen para abrir el marcador. Magnífica visión de juego para asistir a Mac Allister en su volea.

    Cody Gakpo (7/10):

    Peligroso durante todo el partido, siempre buscando correr hacia la defensa del Hammers. Marcó, recortando hacia dentro y disparando pronto. Gran gol y una actuación divertida. 

  • Liverpool v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Sustitutos y entrenador

    Rio Ngumoha (6/10):

    Sustituyó a Ekitike. No tuvo mucho tiempo para tocar el balón. 

    Jeremie Frimpong (7/10):

    Sustituyó a Gómez. Su centro provocó el gol en propia puerta de Disasi.

    Trey Nyoni (5/10):

    Salió tarde. Falló una ocasión clara.

    Arne Slot (6/10):

    El Liverpool ofreció una actuación muy extraña. Puede que marcaran cinco goles, pero parecían constantemente desconcertados por el ritmo del West Ham, y los Irons nunca creyeron que estuvieran fuera del partido, tal era la fragilidad de los Reds. Una victoria es una victoria, pero Slot tiene que encontrar la manera de reforzar el equipo. 

Premier League
Wolverhampton crest
Wolverhampton
WOL
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Premier League
Fulham crest
Fulham
FUL
West Ham crest
West Ham
WHU
0