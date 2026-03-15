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Robertson Szoboszlai Liverpool Spurs GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Calificaciones de los jugadores del Liverpool contra el Tottenham: el letal Dominik Szoboszlai vuelve a dar la talla, pero Andy Robertson y Joe Gómez ofrecen una actuación defensiva desastrosa en un empate desalentador

El Liverpool perdió la oportunidad de auparse a los cuatro primeros puestos de la Premier League tras empatar a 1-1 el domingo contra un Tottenham en horas bajas. El cuarto gol de falta directa de Dominik Szoboszlai esta temporada parecía que iba a dar la victoria al equipo de Arne Slot, pero Richarlison apareció en el último minuto del tiempo reglamentario para arrebatarle un punto a los Spurs.

A pesar de sus recientes dificultades, los Spurs se asentaron bien en el campo, y Souza, fichaje de enero, puso a prueba a Alisson Becker con un disparo desde lejos. Sin embargo, fueron los Reds quienes rompieron el empate cuando Szoboszlai marcó con un tiro libre con efecto desde 25 metros, aunque Guglielmo Vicario debería haberlo atajado mejor.

Cody Gakpo estuvo a punto de doblar la ventaja del Liverpool cuando su disparo desde el borde del área fue desviado al poste por Vicario, pero el Tottenham siguió siendo una amenaza, y Richarlison primero remató de cabeza fuera y luego obligó a Alisson a realizar una buena parada tras un córner.

Richarlison volvió a ver cómo su compañero de la selección brasileña le negaba el gol poco después del descanso tras una carrera hacia la portería, mientras que Rio Ngumoha disparó alto desde una buena posición en lo que fue un llamativo debut completo en la Premier League para el adolescente.

Mohamed Salah y Hugo Ekitike saltaron al campo cuando el Liverpool buscaba sentenciar el partido, pero en su lugar recibieron otro golpe inesperado cuando Richarlison superó a Alisson tras una buena jugada de Randal Kolo Muani.

GOAL puntúa a los jugadores del Liverpool en Anfield...

  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Alisson Becker (8/10):

    Tuvo que dar lo mejor de sí mismo para detener a Souza y Richarlison (en tres ocasiones). Salió bien de la portería para cortar los balones en profundidad con una compostura magnífica.

    Dominik Szoboszlai (8/10):

    Muy bueno en defensa a la hora de marcar a Tel y otros. Utilizó bien el balón en ataque. Coronó su actuación con otro gol de falta.

    Joe Gómez (4/10):

    Tuvo dificultades en algunos momentos frente a Solanke. Parecía carecer de confianza.

    Virgil van Dijk (6/10):

    En más de una ocasión salió perdiendo frente a Richarlison, pero se recuperó bien en algunos momentos.

    Andy Robertson (4/10):

    Un par de toques imprecisos arruinaron oportunidades de contraataque. Su falta de intervención ante Kolo Muani condujo directamente al gol del empate de Richarlison.

    • Anuncios
  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Centro del campo

    Ryan Gravenberch (7/10):

    Utilizó con frecuencia sus largas piernas para recuperar el balón en el centro del campo y dar inicio a los ataques del Liverpool.

    Alexis Mac Allister (6/10):

    Siempre buscó recibir el balón y reciclarlo lo antes posible. Realizó algunos pases inteligentes, especialmente hacia Ngumoha. Perdió la posesión con demasiada frecuencia en el último tercio del campo.

    Florian Wirtz (7/10):

    Fue el protagonista de la primera parte, moviéndose con gran dinamismo por el área del Tottenham. Bajó un poco el ritmo tras el descanso antes de ser sustituido a la hora de juego.

  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Jeremie Frimpong (5/10):

    Mantuvo un buen duelo con Spence, en el que en algunos momentos se impuso. Le faltó mordiente en el último tercio del campo.

    Cody Gakpo (5/10):

    Jugó como delantero centro y trabajó incansablemente sin balón. Vicario desvió un disparo suyo al poste, pero por lo demás su definición o sus pases fueron decepcionantes.

    Rio Ngumoha (8/10):

    Se fue metiendo poco a poco en su debut oficial en la Premier League, pero, cuando fue sustituido poco después de la hora de juego, era el jugador más peligroso sobre el terreno de juego. Dejó en ridículo a Porro en numerosas ocasiones y, de no ser por su falta de acierto, habría marcado el partido con un gol.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-TOTTENHAMAFP

    Suplentes y entrenador

    Hugo Ekitike (5/10):

    Supuso una amenaza en los contraataques, pero su último pase y su disparo se quedaron muy cortos, incluso en un contraataque en los últimos minutos.

    Mohamed Salah (7/10):

    Una auténtica chispa tras sustituir a Frimpong. Creó ocasiones y Vicario le detuvo un disparo.

    Curtis Jones (6/10):

    No fue tan incisivo como Wirtz, pero realizó un trabajo sólido durante media hora.

    Trey Nyoni (N/A):

    Sustituyó a Gakpo en los últimos ocho minutos aproximadamente.

    Federico Chiesa (N/A):

    Salió en el tiempo de descuento cuando el Liverpool buscaba el gol de la victoria.

    Arne Slot (4/10):

    Teniendo en cuenta el estado de forma del Tottenham, un resultado desastroso. No todas sus rotaciones funcionaron, aunque algunas estrellas pudieron descansar. La falta de mordiente volvió a salir cara, ya que volvieron a desperdiciar puntos en los últimos compases.

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